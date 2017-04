Il primo bacio non si scorda (e non si perde) mai

Il primo bacio non si scorda mai. È il primo vero contatto intimo con un’altra persona. Il segno indelebile che conserviamo vivido nei nostri ricordi. Il bacio fa stare bene, e la prima volta in cui proviamo quel benessere non può essere dimenticata.

Il primo bacio non si scorda mai: perché?

I baci generano un diffuso senso di rilassamento fisico e psicologico. Inoltre sono la lampadina che accende l’intesa sessuale. Una vera e propria prova di affinità. Molti lo considerano più importante del sesso. E questo perché quando si bacia si creano reazioni chimiche che danno benessere fisico ed emotivo.

Le labbra sono ricche di terminazioni nervose, quelle in cui passano le meravigliose sensazioni di attrazione fisica. Secondo una ricerca condotta dal College Lafayette in Pennsilvanya, il bacio abbassa i livelli di cortisolo, ormone dello stress, e alza quelli dell’ossitocina, l’ormone dell’amore.

Inoltre nella saliva maschile c’è il testosterone, ormone del desiderio, mentre nella saliva femminile si trovano le endorfine capaci di donare serenità. Senza dimenticare che nella saliva sono presenti 60 milioni di batteri in grado si rinforzare il sistema immunitario. Ecco perché quando ci si bacia tanto ci si sente felici e in salute! Anche il cuore beneficia del bacio: il leggero aumento della pressione sanguigna mantiene le pareti del muscolo vitale in buona salute. Infine baciarsi è un po’ come fare sport: in un minuto di contatto vengono persa circa 6 calorie. Per questo e altri milioni di motivi, il primo bacio non si scorda mai. E per questo forse, rimaniamo in contatto con chi abbiamo baciato la prima volta. In Inghilterra una persona su 5 ha ammesso di mantenere i rapporti con il “primo bacio”.

Il primo bacio non si perde mai

Secondo quanto riportato dal The Sun, quasi un quarto degli adulti britannici è ancora in contatto con la persona che ha baciato la prima volta. Il dato è emerso da un sondaggio che ha dimostrato come la “relazione” avvenga per 1 persona su 5 senza che il partner attuale ne sia a conoscenza. Il contatto è assolutamente virtuale e avviene principalmente attraverso i social media. Email, messaggi e whatsapp che dimostrano l’indissolubile legame che resiste anche al trascorrere degli anni.

Quasi la metà dei 2.000 inglesi intervistati durante la promozione di un gel per labbra, ha anche ammesso che la persona con cui hanno una relazione non è quella da cui hanno ricevuto il miglior bacio. La psicologa Donna Dawson ha dichiarato al quotidiano britannico: “Il nostro primo bacio imposta in maniera significativa il modello per tutti i baci a venire, soprattutto se siamo stati molto attratti da quella persona”.

La dottoressa Dawson spiega anche come le sostanze chimiche presenti nella saliva di entrambi i baciatori instauri un legame molto stretto nella coppia. Ogni bacio futuro sarà messo a paragone con il primo. Questo perché quel ricordo darà l’imprinting a tutta la nostra vita amorosa. Ecco perché nessuno si sente a disagio nel mantenere contatti con “il primo bacio”: è un dato universale, tanto romantico quanto innocente, che non ha in sé nessuna idea di tradimento.