Perdere peso: 9 trucchi per dimagrire

Come avere una linea invidiabile? Ecco qualche stravagante suggerimento per affrontare la prova costume con il sorriso

La prova costume è li che attende. Il confronto con lo specchio e con il bikini fa venire i brividi. Onde evitare uno shock, è bene ottimizzare il tempo rimasto per perdere peso. Chi è allergico a diete e palestra potrebbe fare tesoro di quanto rivelato dal sito del quotidiano britannico Daily Express che suggerisce metodi alquanto stravaganti per bruciare calorie e assottigliare la propria silhouette.

Chi l’ha detto che è necessario ricorrere al tapis roulant oppure alla cyclette per avere un fisico invidiabile? I lavori di casa, spesso, sono meglio di qualsiasi altro allenamento. Un esempio? Pulire le finestre può portare a bruciare fino a 125 calorie l’ora.

Perdere peso? Ecco come

Anche sport “dolci” come il pilates possono rivelarsi utili. Basta poco per sperimentare grandi benefici. Tanto a livello fisico quanto mentale. Anche 5 minuti possono essere di vitale importanza. A sottolineare le potenzialità di questa disciplina è Lynne Robinson, autrice di “Pilates per la Vita” e co-fondatrice del Body Control Pilates. A suo avviso, infatti, sono tanti gli esercizi che permettono di bruciare calorie andando a migliorare, allo stesso tempo, postura, respirazione, tonicità muscolare etc.

“Per sentirsi sani e in forma perché non imporsi l’obiettivo di fare 5 minuti di pilates ogni volta che si ha una pausa? Se c’è tempo per un caffè, c’è tempo per il pilates!” – sostiene la Robinson.

Appendere uno specchio di fronte al tavolo da pranzo

Curioso ma vero. A quanto pare, al fine di ridurre la quantità di alimenti ingeriti, bisognerebbe mangiare davanti a uno specchio. Così facendo si andrebbe a ridimensionare l’assunzione di cibo di un terzo. Perdere peso sarà automatico. Il motivo? Guardare se stessi aiuta a ricordare i propri obiettivi. Vale dunque la pena appenderne uno accanto al tavolo da pranzo.

Dire addio al senso di colpa

Avere un rapporto sano con il cibo è importante. A rivelarlo è stata la psicologa Corinne Sweet: “Spesso si tende a definirsi ‘buoni’ o ‘cattivi’ in base a quello che si mangia o beve o se si fa o meno uno spuntino“.

Precisa infatti: “L’espressione ‘Sono stato cattivo oggi’, viene usata nel caso in cui si consuma una barretta di cioccolato o un muffin insieme al caffè. O ancora ‘Sono stato bravo’ se, invece, si è riusciti a dire no al richiamo di un biscotto. Si tende a passare così il concetto ai propri figli facendoli sentire ‘cattivi’ solo per un gelato e ‘buoni’ se invece mangiano i broccoli“. A quanto pare questo modo di fare non porta a niente di buono. “Spesso crea stress e sentimenti complessi che possono accentuare e aumentare il comportamento anziché arginarlo” – fa presente l’esperta.

Bere succo di pomodoro

Stando a quanto rivela uno studio condotto dai ricercatori dell’Institute of Biostatistics della China Medical University un succo di pomodoro, se assunto giornalmente, potrebbe aiutare a ridurre il proprio giro vita, anche senza andare a modificare le proprie abitudini. Ma non solo. Tra i benefici anche quello di abbassare il colesterolo. A darne prova è stata la cantante Susanne Boyle che, così facendo, avrebbe perso peso.

Instagram e cibo

A volte i social possono avere un risvolto positivo. Chi non conosce il fenomeno del Foodstagram ovvero la moda di postare foto di cibo su Instagram? Secondo la nutrizionista Marilyn Glenville, concentrarsi sulla fotografia appena prima di mangiare porta a prediligere il consumo di alimenti più sani e in quantità inferiori. “Le fotografie sembrano scoraggiare le abbuffate” – precisa l’esperta.

Mai fare troppe rinunce

Chi non riesce proprio a rinunciare a un bell’hamburger può tentare di rendere più sana l’abitudine. Shona Wilkinson, nutrizionista presso SuperfoodUK.com, ha suggerito: “Vale la pena aggiungere una semplice insalata verde come contorno per un pasto gustoso ma più sano. Meglio evitare troppo formaggio e maionese onde evitare di aumentare le calorie“.