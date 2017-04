Picnic perfetto: cosa non bisogna dimenticare

COME ORGANIZZARE UN PICINIC PERFETTO

La primavera è il periodo ideale per organizzare belle scampagnate, meglio se accompagnate da un picnic perfetto. Trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta è quello che ci vuole per staccare la spina dalla routine quotidiana. Godendosi la natura, alberi e prati verdi in compagnia di amici e della famiglia. Perché tutto fili liscio, però, è bene organizzare con cura l’occorrente per la scampagnata ed il picnic.

IL CESTINO DEL PICNIC PERFETTO

Nell’immaginario collettivo il picnic perfetto non può prescindere dal cestino in vimini carico di provviste. Da consumare in allegria su una grande coperta a quadrettoni distesa sull’erba. La realtà, tuttavia, può essere anche molto diversa dall’immaginazione e dai luoghi comuni. Per quanto sia pittoresco, non è infatti necessario avere il cestino in vimini. Può essere altrettanto valida una capiente borsa sportiva, uno zaino o un frigorifero portabile. Soluzioni forse anche più comode. Quel che conta è non dimenticare nulla riguardo il contenuto.

COSA NON DIMENTICARE PER UN PICNIC PERFETTO

Il cibo può spaziare da panini a frittate, pasta fredda e insalate, etc. a seconda del nostro gusto. Oltre ai viveri e le bevande è però fondamentale non dimenticare il necessario per consumarle in comodità. Dunque piatti, posate e bicchieri di plastica, tovaglioli di carta in abbondanza, saranno fondamentali. Ricordate anche di portare con voi dei contenitori ermetici per riporre gli eventuali avanzi e sacchi per la spazzatura. Per non cedere alla sonnolenza pomeridiana, sarà ben gradito un termos di caffè. E alla base del vostro picnic perfetto non può mancare ovviamente l’elemento indispensabile: un telo adatto allo scopo. L’ideale sarebbe portare due teli impermeabili e relative coperte da mettere sopra. Uno per il picnic vero e proprio, dove apparecchiare e consumare cibo e bevande. L’altro per rilassarsi in comodità dopo il pasto.

GIOCHI E PASSATEMPO DOPO IL PRANZO

Non trascurate, infine, i giochi o passatempo dopo pasto. I classici da fare al prato sono pallone, racchettoni, bocce, etc. per i più attivi. A chi prevede una giornata di totale relax, invece, consigliamo le carte da gioco od un buon libro.