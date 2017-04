I risparmi degli Italiani? Per andare in vacanza

Italiani popolo di santi, poeti e navigatori: cosi citava una storica frase. Alla quale si può aggiungere popolo di risparmiatori quando si tratta di vacanze. Già, perché secondo l’International Travel Survey di Momondo il 73% degli italiani afferma di risparmiare tutto l’anno per riservare un budget alle vacanze estive. Che risultano essere un momento al quale non hanno intenzione di rinunciare. Ecco, dunque, che tra i paesi europei l’Italia si colloca al primo posto in questa abitudine. La piattaforma digitale di ricerca voli ed hotel ha analizzato come il 44% degli intervistati è pronto ad investire il proprio denaro per un viaggio. Preferendo la vacanza all’acquisto di beni tecnologici. Ma anche all’acquisto di prodotti per la cura del proprio corpo. E anche a ristoranti, vestiti ed accessori.

GLI ITALIANI RISPARMIANO PER VIAGGIARE

Il 17% dedica invece la maggior parte del proprio budget alla partecipazione a eventi culturali o all’acquisto di automobili. Per il fine dell’indagine sono stati intervistati 1.009 Italiani di età, sesso e provenienza geografica diversi. Il sondaggio ha inoltre evidenziato come il 76% , più di tre quarti degli italiani, spenderà per le prossime vacanze estive una somma compresa tra 500 e 5.000 euro. La concentrazione massima si colloca soprattutto nelle fasce di prezzo 1.000-2.000 euro e 2.000-5.000. In leggera diminuzione rispetto al 2016 la preferenza per i viaggi low-cost compresi tra i 500 e i 1.000 euro. Che restano comunque sempre molto apprezzati dagli italiani di età compresa tra i 23 e i 35 anni.

COME SPENDONO GLI ITALIANI PER I VIAGGI

I più adulti, di età compresa tra i 56 e i 65 anni, dedicheranno alle vacanze estive budget più elevati. Questo grazie sia ad una maggiore disponibilità economica sia perché alla ricerca di maggiore comfort e servizi dedicati. A tutto questo si aggiunge una curiosità. Cioè che il 68% degli Italiani dichiara di pianificare il budget per le vacanze estive tenendo conto di tutti i costi. Che vanno dalla prenotazione del viaggio agli “extra” necessari una volta giunti a destinazione.

Il 73% degli intervistati dichiara di avere una sorta di salvadanaio delle vacanze, che riempiono regolarmente durante l’anno e che riservano interamente alle vacanze dei mesi estivi. Italiani popolo di pianificatori, dunque. Ruolo determinante lo giocano i costi dei biglietti aerei. Soprattutto i più giovani risparmiano il più possibile sui voli grazie alle numerose offerte presenti nel web. Il 57% prenota la propria vacanza da uno a tre mesi prima della partenza per assicurarsi l’offerta migliore. Che riguarda sia i biglietti aerei che gli alberghi.