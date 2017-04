Sei un buon amante? Scoprilo da questi (strani) indizi

Come capire in anticipo se una persona è brava sotto le lenzuola? E come essere sicuri di esserlo a nostra volta? Secondo alcuni studi esistono degli indizi che permettono di capire se sei un buon amante. E non si tratta di valutare la performance stessa, ma piuttosto di caratteristiche, atteggiamenti e gusti che, secondo alcune ricerche, indicherebbero quando una persona è brava a letto. Eccole (tutti gli studi a cui si fa riferimento sono consultabili dalla fonte, ovvero il Business Insider).

Sei un buon amante se…

Bevi vino. Ricerca riferita in particolare alle donne: chi beve diversi bicchieri di vino al giorno è tendenzialmente un amante più soddisfacente. D’altronde, è da tempi antichi che vino ed eros vanno mano nella mano.

Ridi molto. Le persone con senso dell’umorismo, che prendono le cose con leggerezza, sono più propense ad essere spensierate sotto le lenzuola.

Scegli il gelato al caffè. Sembrerà assurdo, ma uno studio indica la preferenza nel gusto caffè quando si sceglie un gelato come un indizio di buone capacità da amante. Chi sceglie il gelato al caffè infatti sarebbe più incline a vivere i piaceri del momento, senza pensare al prima e al dopo.

Sei intelligente. Le persone intelligenti, in particolare le donne, sono tendenzialmente più ‘smart’ anche tra le lenzuola.

Mangi lentamente. Chi assapora piano i piaceri della vita come mangiare, sa godersi ogni istante e apprezza l’intero processo. Del cibo, e del sesso.

Sai cosa ordinare. Chi è deciso su cosa vuole mangiare quando si trova di fronte ad un menu sa cosa vuole anche sotto le coperte.

Se sei un buon amante hai anche queste caratteristiche

Ti appassiona la politica. Se ti interessa cosa succede nel mondo e hai un tuo punto di vista sulle cose, probabilmente lo stesso vale per il sesso.

Balli bene. Che chi danza possa esercitare attrazione sugli altri è già stato avvalorato da diversi studi.

Non hai problemi con la nudità. Non solo a letto, ma anche in uno spogliatoio in palestra, nella sauna, dal dottore. La nudità non crea particolari problemi a chi vive serenamente nel suo corpo.

Sei mancino o mancina. Non sono molti i mancini nel mondo, ma sembrano i più soddisfatti (e soddisfacenti) sotto le coperte.

Ami il contatto visivo. Non ti intimorisce guardare negli occhi una persona, anzi ti serve per stabilire una connessione. Ottima carta da giocare per far capire che sei un bravo amante.