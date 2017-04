Torta ai fiori di sambuco, la primavera nel piatto

Torta ai fiori di sambuco: una ricetta per un dolce profumato e diverso che faccia davvero esplodere i sensi a tavola. Può sembrare strano per chi non è abituato all’idea dei fiori commestibili pensare a una torta fatta di fiori. Ma se si chiudono un attimo gli occhi e si superano i confini del conosciuto, non è poi così strano che una pianta possa finire in una torta. Quando poi si parla dei fiori di sambuco, così teneri e delicati, la cosa non deve stupire. Profumi si mescolano e nascono nuove combinazioni. Essi possono essere raccolti in una tranquilla passeggiata in campagna e sono riconoscibili per la loro apparenza bianca e i fiori profumati. La vostra torta floreale può essere consumata sia a colazione, sia come dessert dopo cena. In alternativa, la torta può prendere parte a uno dei numerosi brunch di primavera molto comuni in questi nostri tempi di frivolezza. Ecco quindi la ricetta per la primavera della torta ai fiori di sambuco proposta da Il colazionista.

Torta ai fiori di sambuco: la ricetta

200 gr di farina di mais fine fine

100 gr di farina 0

80 gr di burro

3 uova fresche e felici

120 gr di zucchero di canna grezzo

mezza bustina di lievito

la scorza di mezzo limone

6 o 7 fiori di Sambuco

Per il procedimento, prima di tutto pulite il sambuco. Staccare i minuscoli fiorellini dallo stelo. Poi è opportuno lavarli velocemente in acqua fresca e scolarli bene. Poi metterli in una ciotola con il burro e scioglierlo a bagno maria. Lasciare che il burro si raffreddi con i fiori.

Sbattere le uova con lo zucchero fino a renderle spumose e gonfie, aggiungere burro e fiori, e infine le farine setacciate con il lievito e la scorza del limone.

Imburrare una teglia a ciambella e cuocere 40 minuti in forno a 180°/190° A questo punto sfornate la torta e lasciatela intiepidire, poi gustate. Buon appetito.