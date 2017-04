Yacht nel lusso di via Montenapoleone

Il Moro di Venezia di Raul Gardini, Stealth di Gianni Agnelli, Luna Rossa di Patrizio Bertelli. Cos’hanno in comune tre delle migliori imbarcazioni messe in acqua negli ultimi 30 anni? Non solo l’appartenenza a grandi famiglie imprenditoriali italiane, ma anche il medesimo progettista, German Frers. All’architetto argentino, uno dei più importanti progettisti nautici al mondo, è dedicata la mostra “German Frers a Life for Yacht Design”.

L’evento, in programma dal 15 al 21 maggio, è inserito nel programma della terza edizione del MonteNapoleone Yacht Club. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano che si svolge nella lussuosa Via Montenapoleone. Una location ideale, a dispetto dalla lontananza dal mare. Non solo perché il mondo della nautica è fortemente connesso a quello del lusso. Ma anche perché Milano è tra le città numericamente più presenti nel settore nautico, per numero di appassionati ed armatori.

MonteNapoleone Yacht Club. La monografia su German Frers

La mostra monografica si compone di foto, progetti e disegni originali che verranno esposti lungo via Montenapoleone. Lavori interamente riconducibili al genio di German Frers, capostipite di una famiglia di designer che si è dedicata prevalentemente alle imbarcazioni a vela. Barche che hanno segnato la storia della nautica sportiva e non, grazie al raggiungimento di elevate qualità progettuali ed estetiche. Dagli scafi che hanno partecipato all’America’s Cup, alle più recenti monoalbero a vela Highland Fling – 33 metri – e Sea Egle – 43 metri -.

Ma l’edizione 2017 del MonteNapoleone Yacht Club nasce per dare spazio a tutto il mono della nautica e per cementificare il rapporto tra protagonisti dell’eccellenza. Da una parte le boutique del Fashion District – le 150 luxury boutique del quadrilatero della Moda –. Dall’altro le più importanti aziende di nautica da diporto. Le vetrine e gli spazi di prestigiose orologerie del lusso ospiteranno foto, video e modellini in scala. Piccoli oggetti di pregio ed estrema precisione che si affiancano a grandi ed affascinanti e barche a vela. A Milano il mare non è mai stato così vicino.