Aereo e bambini: i segreti per viaggiare con i più piccini

Che sia per una lunga vacanza o per un breve soggiorno, partire con la famiglia è quanto di più appagante si possa desiderare. Ma può essere anche molto stressante. Soprattutto se si deve volare con i bambini. I piccoli di casa saranno felicissimi di viaggiare in aereo ma il loro entusiasmo può renderli incontenibili. Così come la noia dopo ore di volo. Questo non significa che si debba rinunciare a viaggiare. Non esiste un valido motivo per cui si debba privare una famiglia di un’esperienza emozionante come un bel viaggio. Basta avere qualche accortezza in più nell’organizzazione quando si parte con i piccoli viaggiatori al seguito. L’Huffington Post ha fornito qualche semplice consiglio dedicato ai viaggiatori alle prime armi. Piccoli suggerimenti che renderanno la vacanza più picevole e rilassante per grandi e piccini.

Pianificazione prima di tutto

Talvolta anche un piccolo dettaglio può rendere un volo con bimbi al seguito meno stressante. Un dettaglio come gli orari di partenza e di arrivo. Quando è possibile, conviene fare in modo di volare nell’orario in cui i piccoli sono soliti riposare. In questo modo a bordo potranno addormentarsi rendendo il viaggio più tranquillo per tutti. Genitorei, passeggeri e personale di bordo. E’ sempre consigliabile cercare di atterrare ad un orario comodo che lasci tutto il tempo a disposizione per recuperare i bagali e pianificare l’arrivo al proprio alloggio. I bambini non si stancheranno e si godranno a pieno l’esperienza senza farsi prendere dal nervosismo. Nel periodo che precede la partenza sarà, inoltre, molto importante rendere partecipi i più piccoli di ciò che accadrà durante il viaggio. Sapere cosa succede in volo e cosa si andrà a fare e vedere all’arrivo, li aiuterà ad affrontare l’esperienza con curiosità e serenità.

In aereo la praticità conta

La praticità è fondamentale quando si viaggia da soli, figurarsi con un’intera famiglia. Bastano poche cose per rimpire intere valigie. Per questo è importante fare una cernita di ciò che realmente è necessario portare e lasciare a casa il superfluo. Viaggiare con le mani libere è molto più rilassante che correre da una parte all’altra carichi di borse e pacchetti.

A volte capita di esagerare con lo shopping. O di acquistare prodotti voluminosi difficili da far entrare in valigia. In tal caso vale la pena considerare la possibilità di spedire qualcosa anzichè portare tutto in aereo. Talvolta i sovrapprezzi da pagare per i bagagli che eccedono nel peso o nelle dimensioni possono essere superiori a quelli della spedizione. Nella lista degli oggetti da non dimenticare, bisogna sempre riservare un posto al disinfettante per le mani e ai caricabatterie. I dispositivi tecnologici sono preziosi per intrattenere in più piccoli durante il volo. Anche giochi e snack sono importanti. Meglio portarli da casa piuttosto che spendere soldi per acquistarli in aeroporto a prezzi maggiorati.

I trucchi per quando si sale a bordo

Molte compagnie aeree riservano l’imbarco prioritario alle famiglie con i bambini. Questo privilegio può risultare molto utile per mettersi comodi e far defluire rapidamente le operazioni di imbarco. Talvolta, però, i più piccoli potrebbero annoiarsi a stare seduti in attesa di partire. In questo caso sono i genitori a dover valuatare l’opzione migliore in base al carattere ed alla stanchezza dei propri figli. Per far divertire i più piccoli e, allo stesso tempo, rendere il viaggio del proprio vicino più confortevole, è meglio far sedere i bimbi vicino al finestrino. I passeggeri accanto gradiranno il gesto e si mostreranno certamente più accomodanti e partecipi.