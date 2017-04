Fondi del caffè dalle mille risorse domestiche

NUOVA VITA AI FONDI DEL CAFFè

I fondi del caffè possono essere impiegati in vari modi prima di finire nella spazzatura. Bevanda energetica che risveglia e dà la carica, per molti il caffè è irrinunciabile di prima mattina. Iniziare la giornata senza una bella tazza fumante, non è pensabile. Che si tratta di un italianissimo espresso o di un lungo americano, nero o con latte, poco importa. Il caffè è senz’altro una delle bevande più amate e consumate al mondo. Ma non tutti sanno che i suoi fondi hanno mille risorse…

FONDI DEL CAFFè COME FERTILIZZANTE

Il primo impiego dei fondi del caffè, alternativo alla fine diretta nella spazzatura dopo l’uso, è quello come fertilizzanti. Aggiungendo la polvere umida del fondo, ben sbriciolata nel terreno, le piante potranno giovare delle sue straordinarie proprietà benefiche. Potranno infatti ottenere sostanze nutrienti essenziali, come il potassio e l’azoto. Oltre a ciò, il residuo del caffè tiene lontani i parassiti e gli insetti dannosi per le piante e i fiori. Specialmente i più delicati. Non dimentichiamo che utilizzando i fondi e le loro proprietà naturali, contribuiremo alla salvaguardia dell’ambiente. Diminuendo il carico di rifiuti ed evitando l’utilizzo di fertilizzanti ed antiparassitari di origine chimica. Anche il nostro portafogli ce ne sarà grato.

CATTURA ODORI IN FRIGORIFERO

Dal giardino alla cucina, il fondo del caffè è anche utilissimo come cattura odori. Una volta raffreddato, inseriamo il fondo in un contenitore e mettiamolo in frigorifero. Il contenitore dovrà restare aperto dunque è meglio posizionarlo sul retro. In un punto dove non si rischia di farlo cadere spostando il cibo. In tal modo i fondi, discretamente nascosti, assorbiranno i cattivi odori in maniera efficace e naturale.

FONDI DEL CAFFè COME ESFOLIANTE NATURALE

Dalla cucina passiamo infine alla stanza da bagno. Qui i fondi di caffè potranno diventare la base di un ottimo esfoliante naturale. Misceliamoli ad un olio come l’olio di mandorla dolce o, per un piacevole aroma, all’olio di cocco. Utilizziamo il composto come un classico scrub biologico per il corpo. Risciacquiamo sotto la doccia con abbondante acqua tiepida. La vostra pelle risulterà molto più morbida, liscia ed idratata.