ArchitectsParty: a Torino l’aperitivo negli studi di architettura

Tre serate, dieci aperitivi, location in genere accessibili a pochi. Torna l’evento ArchitectsParty, nell’edizione 2017, l’appuntamento, anzi, gli appuntamenti, negli studi di architettura. Un format itinerante, nato nel 2008, che apre le porta di noti studi e location creative a tutti gli appassionati del settore e agli addetti ai lavori. ArchitectsParty 2017 comincia il suo tour con Torino, e dal 26 al 28 aprile dissemina la città di aperitivi a tema design e architettura.

Gli studi coinvolti nella tappa torinese sono dieci. Si tratta di firme che lavorano sia a livello italiano che internazionale. ACC naturale architettura I Arch. Cristiana Catino. F:L Architetti. Goodfor. Italia and Partners. PlaC. Point.Architects. R3ARCHITETTI. Studio Baietto Battiato Bianco. Studio999. Vairano Architettura. Durante le tra serate gli studi gareggeranno agli ArchitectsParty Awards. I partecipanti infatti saranno invitati a valutare la serata più divertente, l’allestimento più suggestivo o il migliore dj set. E quindi votare online cliccando su www.towant.eu.

Towant è l’agenzia di organizzazione eventi di architettura – in Italia e all’estero – che ha ideato il format nel 2008. Grazie alla sua collaborazione con i brand del design italiano e internazionale, organizza diversi happening a tema architettura sapientemente declinati in un’ottica divertente e sociale. Che apre le porte di questo mondo anche ai semplici appassionati. In questi anni per esempio si è tenuta la DesignLeague, evento di calcio balilla del design. ArchichefNight, appuntamento gastronomici con architetti che si trasformano in chef. DjArch, parti negli showroom in cui l’architetto diventa dj. Eventi in spiaggia, come il torneo di biglie Beachdesign. Dopo Torino l’edizione 2017 prosegue con Verona, Brescia e Bergamo in un’unica tappa, Milano, Bologna, Roma e Londra.

Il calendario di ArchitectsParty TORINO

Mercoledì 26 aprile (dalle 19.00)

-ACC naturale architettura I Arch. Cristiana Catino e VAIRANO ARCHITETTURA | via Ancona 1/A

-GOODFOR | via Lavagna 3A

-PlaC | via Parma 29

-STUDIO BAIETTO BATTIATO BIANCO | via Foggia 40/B

Giovedì 27 aprile

-F:L ARCHITETTI | corso Re Umberto 10

-ITALIA and Partners | via Alfonso Lamarmora 41

-R3ARCHITETTI | via Principe Tommaso 50

Venerdì 28 aprile

-POINT.ARCHITECTS | via Ormea 99

-STUDIO999 | Via Goito 14