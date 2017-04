Beachwear 2017: al mare con gli Aztechi

Bikini all’ultimo grido? Per essere impeccabili in spiaggia basta sfoggiare costumi dai motivi etnici: belli, colorati e sexy

L’estate è prossima e la voglia di sfoggiare in spiaggia un costume in linea con l’allegria della stagione porta a guardarsi intorno al fine di trovare il giusto alleato di stile. Unicità: questo il termine che si potrebbe utilizzare per inquadrare la nuova collezione beachwear 2017 di Khongboon Swimwear, giovane brand Made in Thailandia.

Beachwear 2017 made in Thailandia by Khongboon Swimwear

Tutto è nato nel 2014 da un’esigenza della sua ideatrice, la designer Supaporn Khongboon è così che, lasciandosi ispirare dalla sua terra, dall’amore per i viaggi e dalle differenti culture, ha preso forma la sua linea beachwear. I modelli proposti sono iper femminili in quanto vantano un’ampia selezione di slip brazialian-cut e full-cut. Ma non solo. Ci sono anche costumi interi e due pezzi, tutti si fanno notare per i colori vivaci e le stampe dai motivi etnici. Il suo biglietto da visita, infatti, è la stampa Aztec, un vero evergreen.

Stampa Aztec: il mood che fa tendenza

Ogni modello è completamente reversibile. Si può infatti indossare tanto dalla parte stampata quanto da quella monocromo. Si può anche fare un mix & match con il top e lo slip per spezzare la monotonia. Il tutto è realizzato a mano, in Thailandia. La designer unisce così l’utile al dilettevole: supporta le aziende locali e garantisce alla clientela prodotti artigianali di altissima qualità. Il materiale scelto è molto morbido al tatto e risulta incredibilmente confortevole una volta indossato.

La scelta è articolata e permette a qualsiasi silhouette di trovare il modello in linea con le proprie forme. C’è, ad esempio, il modello Arad con top con cinturino al collo o Liguria, con reggiseno a triangolo con imbottitura o Fregate con top a fascia.

Nomadich beach by Watercult, costumi per viaggiare

Tutte coloro che sentono di avere un animo ribelle e uno spirito avventuriero possono fare affidamento a Watercult e alla sua Nomadic Beach. La collezione beachwear 2017 accompagna alla volta di un viaggio memorabile. Si parte: preparatevi a volare alla volta di terre lontane bruciate dal sole.

A raccontare quest’avventura sono disegni grafici, motivi geometrici o floreali nonché stampe gipsy, fantasie astratte e abbinamenti ora discreti ora azzardati presenti su ogni costume. Basta indossarli per avvertire quel totalizzante senso di libertà nonché quell’irrefrenabile desiderio di esplorazione e conoscenza.

Non solo colore. Anche i dettagli fanno la differenza. A rendere unici i modelli sono infatti allacciature particolare ed elementi metallici decorativi e ancora nappe e ricami dalle forme inedite di ispirazione sud-americana. Il risultato? Al mare come in piscina il look risulterà femminile, stiloso e decisamente moderno.