Effetti negativi dei dispositivi digitali sui bambini

EFFETTI NEGATIVI DI SMARTPHONE E TABLET

Ritardi nello sviluppo, obesità, aggressività: sono questi alcuni degli effetti negativi dell’uso dei dispositivi digitali nei bambini. Ad affermarlo con sempre più forza e convinzioni sono pediatri, psicologici, ricercatori, accademici. Tutti concordi nel ritenere che la nuova generazione dei nativi digitali non sia poi così fortunata. Anzi, tutt’altro. La colpa principale di tale situazione è ovviamente dei genitori, che sottovalutano la portata del problema.

GENITORI CHE SOTTOVALUTANO GLI EFFETTI NEGATIVI

Illuminante è la testimonianza della dott.ssa Mary Aitken, capo del gruppo di ricercatori di Birkbeck e dell’Università di Londra. La dottoressa stava viaggiando in treno da Dublino a Galway, seduta di fronte ad una mamma col suo neonato. La mamma iniziò ad allattare il piccolo, mentre con l’altra mano teneva il cellulare. Durante tutto l’allattamento, non distolse mai lo sguardo dallo smartphone. Di conseguenza non guardò mai il suo bambino, che invece guardava adorante la mamma. Ora la scena è abbastanza eloquente. Anche in futuro, quando il bimbo crescerà e potrà osservare il comportamento dei genitori, quante volte la madre sarà assorta sul suo smartphone? Che modello fornirà al piccolo? Se anche, saggiamente, decidesse di non intrattenere il bimbo stesso con dispositivi digitali?

I PROBLEMI LEGATI ALL’USO DI SMARTPHONE, TABLET, ETC.

Molti genitori concedono ai loro bambini dispositivi touchscreen anche prima di un anno di età. I piccoli sono ipnotizzati dagli schermi interattivi e non fanno capricci. E’ dunque un modo molto conveniente di intrattenereli. E pensare che l’Accademia Americana di Pediatria scoraggia l’uso non solo dei touchscreen, ma di tutti gli schermi, inclusa la televisione, per i bambini sotto i 2 anni. Si ritiene infatti che gli effetti negativi di tale sovraesposizione siano aggressività, obesità e ritardi nello sviluppo.

GLI EFFETTI NEGATIVI DEI MEDIA ELETTRONICI

Negli ultimi anni si è assistito ad una esplosione dei media elettronici commercializzati direttamente per i neonati. Un’industria multimilionaria che vende giochi per computer per bambini molto piccoli. Il tablet è ora onnipresente come un “giocattolo” per i bambini. Ed un’errata interpretazione della neuroscienza ha portato i genitori a credere che questa sia una buona stimolazione per un bambino. Anche se questi dispositivi in sé non sono dimostrati dannosi, tuttavia, arrecano un danno significativo semplicemente nella mancanza di tempo trascorso a fare cose nel mondo reale, che sono notoriamente importanti per lo sviluppo.

È stato dimostrato che almeno 60 minuti al giorno di giochi non strutturati, senza interferenze di adulti o tecnologiche sono essenziali. In questo modo il bambino utilizza l’immaginazione e la creatività. Pratica il processo decisionale e risolve i problemi, sviluppa concetti di matematica primitiva, competenze motorie e coordinazione mano-occhio.

Fonte: Telegraph.co.uk