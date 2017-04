Il caro prezzo per una relazione (milionaria)

L’esperta in relazioni d’èlite Louanne Ward rivela cosa vogliono gli uomini ricchi in una donna

Il caro prezzo per una relazione stabile, ma soprattutto ben equipaggiata in tema di denaro. Sì, perché se noi abbiamo Marta Flavi e Maria De Filippi, in Australia c’è chi lavora per trovare anime gemelle “milionarie”. Si chiama Louanne Ward ed è a capo della Perth Millionaire Matchmaker, un’agenzia per rapporti interpersonali d’èlite.

Il caro prezzo per una relazione stabile: quanto si è disposti a pagare?

La signora Ward dispensa regolarmente suggerimenti e consigli sulla sua pagina di Facebook. Il suo successo è dato dalla bravura nel mettere in contatto profili caratteriali tra presone di un certo ceto sociale. Politici, membri dello star system e sconosciuti milionari si rivolgono a lei da vent’anni per trovare la persona giusta. La sua parcella? Ben 15.000 $. Ma d’altronde, come lei stessa ammette “se si desidera arrivare al meglio bisogna pagare tanto”.

Sul Daily Mail è comparsa una sua intervista in cui traccia il profilo dei desideri di uomini dall’ampio portafoglio. In un mondo altamente competitivo come il nostro, anche le persone di grande successo hanno difficoltà a trovare un vero amore. Le cose si complicano quando ci sono i soldi di mezzo. Molti uomini (ma anche donne) diffidano da sguardi amorosi che potrebbero celare interessi puramente economici. Ma Louanne Ward, riesce nell’impresa del disinteresse, e a quanto pare è la migliore nel campo.

“Abbiamo due tipi di clienti” spiega al Daily Mail. Ci sono uomini e donne che hanno lavorato sodo e stanno bene economicamente, che desiderano mettere su famiglia. E ci sono quelli che dopo un divorzio, una separazione e avendo i figli grandi, vorrebbero incontrare un nuovo amore. La signora degli “amori milionari” ci tiene a precisare che il suo servizio non riguarda un uscita del sabato sera. Attenzione dunque: nulla a che fare con una notte di sesso o incontri a pagamento. Qui si parla di cose serie: dell’incontro tra due persone finanziariamente indipendenti. E che non hanno voglia di incontrarsi per interesse.

Anime gemelle milionarie: un duro lavoro

Il caro prezzo per una relazione come milionaria è dovuto dal duro lavoro. I profili dei clienti vengono studiati con molta cura. A chi si rivolge all’agenzia vengono dati consigli sul look, chiesti hobby, esperienze e caratteristiche che amerebbero in un’altra persona. Quando la Ward mette in contatto due clienti dal profilo compatibile, si assicura che gli incontri siano andati bene, che le persone abbiano passato piacevoli momenti insieme e che si siano trovate a proprio agio. Anche il luogo dell’incontro è selezionato con attenzione. In base a recenti studi infatti, è stato dimostrato che per voler ottenere successo, è meglio indirizzarsi su luoghi caldi, confortevoli come un bel cocktail bar o un ristorante di sushi. Per molte clienti sono stati organizzati soggiorni in alberghi di lusso per poi passare intere giornate in barca in compagnia del possibile compagno di vita.

Cosa cercano gli uomini milionari?

Ma quando si tratta di uomini, le cose cambiano. Il sesso forte ha bisogno di un morbido cuscino su cui rilassarsi a fine giornata. E la maggior parte delle volte non vogliono incontrare donne di successo e con gli attributi. Preferiscono caratteri socievoli, comprensivi, ma anche spumeggianti. I “milionari” – assicura l’esperta – non vogliono entrare in competizione con nessuno fuori dal lavoro. Altra caratteristica comune ai clienti dell’agenzia, è quella di preferire donne più giovani di almeno 5 anni.

La Ward sottolinea l’importanza di tenersi bene. I punti su cui concentrarsi? Gambe, mani e piedi curate e un abbigliamento elegante. Per coloro che desiderano incontrare persone serene o libere da tanti pregiudizi, l’esperta consiglia di recarsi all’aria aperta, al parco o nei luoghi dove ci sono lezioni di yoga. Questi posti sono frequentati da molte donne che trovano benessere nel contatto con la natura.