La tennista canadese Eugenie Bouchard ha pagato una scommessa persa sul Super Bowl ed ha concesso un appuntamento al buio ad un tifoso. La giocatrice 22enne è uscita con John Goehrke, per il suo «appuntamento Twitter del Super Bowl», con il quale ha assistito, in prima fila, alla partita di basket Nba tra i Brooklyn Nets ed i Milwaukee Bucks.

Ancora un ballo scolastico, questa volta però i protagonisti sono Taylor Swift e lo studente Whit, che sono usciti insieme per una sera nel 2008.

Pinterest

Il giovane Richard è stato il ragazzo più fortunato del mondo per una sera nel 2008, quando ha accompagnato Rihanna al ballo di fine anno. Galeotta fu la trasmissione di MTV Usa Once Upon a Prom...