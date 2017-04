Prendere decisioni: come imparare a farlo rapidamente

Ci sono persone che di fronte ad una scelta vanno in tilt. Ecco le mosse per imparare a decidere

Ci sono decisioni importanti, che possono cambiare il corso della vita. Altre semplicissime, come scegliere da un menu al ristorante. Eppure le persone eternamente indecise trovano entrambe le prospettive difficilissime. Vere e proprie prove da superare. Al limite dell’ansiogeno. Prendere decisioni non è sempre facile, ma saperlo fare è importante per indirizzarsi sulla strada della felicità. Per essere padroni della propria vita, senza lasciarsi perennemente condizionare da chi le scelte le sa fare. E saperlo fare in poco tempo.

Come prendere decisioni velocemente?

Se prendere decisioni di un certo spessore vi crea ansia e insicurezza, provate ad ‘allenare’ il vostro cervello a fare scelte piccole. Con minima possibilità di avere conseguenze. In questo modo si comincia a creare un contesto in cui decidere non è più sinonimo di disagio, ma di prassi. E’ uno dei consigli che riporta il Business Insider. Di solito chi è molto indeciso teme la scelta del menu quanto le decisioni fondamentali per la vita. Allenarsi a prendere decisioni rapide potrebbe per esempio significare che ci si impone di avere solo 30 secondi per scegliere. Quale film guardare. Cosa mangiare. Come vestirsi. Se uscire oppure no. Mezzo minuto di riflessione, sì, no, via. Senza ripensamenti.

Altro consiglio che emerge dall’articolo è quello di fare pratica di decision making in un momento in cui non si è sotto stress. Se già scegliere è difficile per un indeciso cronico, farlo mentre si hanno altre mille questioni in testa è impossibile. Piccoli e grandi stress quotidiani devono essere messi da parte. Niente multitasking se si devono decidere cose più o meno importanti.

Auto-valutarsi

Sapersi auto-valutare e soprattutto memorizzare gli errori fatti in passato a causa di decisioni prese irrazionalmente è importante per imparare a farlo con rapidità, ma anche con la giusta calma. Torniamo alle decisioni piccole: quando ho scelto quella cosa invece che l’altra sono stato contento? Se no, come posso cambiare la prossima volta? Memorizzare le scelte, spesso erronee, che l’indecisione porta a prendere sull’onda dell’ansia vi aiuterà la prossima volta a non rifarle.