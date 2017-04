Ricetta vegetariana: Cous cous di cavolfiori colorati

L’INGREDIENTE DEL COUS COUS Il cavolfiore esercita una ottima azione sulla salute se consumato almeno 2 volte a settimana. Questo contiene ricchissimi principi nutritivi, quali potassio, calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina C ecc., nonché principi attivi anticancro, antibatterici, antinfiammatori, antiossidanti, antiscorbuto. Particolarmente indicato in caso di diabete, secondo alcuni studi americani, aiuterebbe anche a prevenire il cancro al colon e l’ulcera, nonché a curare l’anemia.

LA RICETTA Cous cous di cavolfiori colorati con mela, limone e albicocche secche

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – ½ cavolfiore viola, ½ cavolfiore bianco, ½ cavolfiore giallo o verde. 2 mele con la buccia, 3 limoni con la buccia, 10 albicocche essiccate, fiori eduli per decorazione. Sale, pepe, peperoncino e olio extravergine di oliva.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 15 minuti

LO SVOLGIMENTO Tagliare a metà un cavolfiore per tipo, togliere le foglie e i gambi e tenere solo le cimette. Con il coltello tritare finemente le cimette e metterle in una ciotola. Condire il tutto con olio extravergine di oliva, sale e limone spremuto. Tagliare le mele lavate a cubetti. Affettare i due limoni e ricavare spicchi triangolari. Mescolare con le mele e condire con olio, sale e pepe. Tagliare a fettine e poi a cubetti le albicocche essiccate. Unire tutti gli ingredienti crudi in un’unica ciotola e con il coppa pasta formare la torretta. Impiattare tutti gli ingredienti e mettere un filo di olio extravergine a crudo. Il vostro cous cous è pronto.

LA FIRMA DELLA RICETTA Claudio Di Dio (classe ’65, Milano) è nato alle 13.30, giusto all’ ora di pranzo. Da sempre felice e disponibile a cucinare in occasione di eventi, oggi è socio e chef in BistròBiò, locale aperto nel 2015 in zona Garibaldi a Milano. Proveniente dal mondo della comunicazione e della pubblicità di recente è diventato chef professionista, studiando in Ghita della FunnyVeg Academy con chef Simone Salvini.

I suoi piatti 100% vegetali, creati con l’amore proprio dell’artigiano, hanno un carattere gentile e deciso, esteticamente accattivante, ma soprattutto frutto di tutta una serie di scelte che valorizzano territorio di origine, rispetto ambientale, ricette tradizionali e tendenze innovative.