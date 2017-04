Ritorna Selena Gomez: da bimba prodigio a femme fatale

Ritorna Selena Gomez. Per qualche tempo l’avevamo persa di vita. L’artista era infatti uscita di scena prendendosi una pausa dagli impegni professionali per motivi di salute in quanto affetta da una malattia autoimmune, il Lupus. Stando a quanto ha dichiarato alla rivista People, si è trovata a fare i conti con depressione, attacchi d’ansia e crisi di panico, disturbi non proprio facili da gestire. Soprattutto per chi è sempre sotto l’occhio del ciclone. Haters in primis.

I tempi bui sembrano essere passati e, dopo qualche mese in rehab, è tornata in campo. Sta infatti lavorando al suo prossimo disco e, inoltre, ha prodotto la serie tv “13 Reasons Why”, ispirata all’omonimo romanzo di Jay Asher, in cui ha affrontato il problema del bullismo, un tema che conosce bene e con cui si è dovuta confrontare ai tempi in cui lavorava a Disney Channel.

Ritorna Selena Gomez.. e non è sola

Quella che, qualche anno fa, era per tutti solo una bambina, un bel faccino, è oggi una giovane donna. A regalarle fama e successo sono state le innumerevoli serie televisive della Disney a cui a preso parte come “I maghi di Waverly”, “Hannah Montana” etc. L’ex baby star ha poi spiccato il volo rivelandosi una cantante e attrice di successo. L’abbiamo vista infatti in pellicole come “Spring Breakers”, “Cattivi vicini 2” etc. Un amore quello per la recitazione che ha ereditato dalla madre, Mandy Dawn Cornett, ex attrice di teatro.

Amore fu con Abel Makkonen Tesfaye

Ritorna Selena Gomez e cerca di voltare pagina. A quanto pare ha archiviato il capitolo Justin Bieber. Nella sua vita c’è un nuovo amore. Lui è il cantante The Weeknd Abel Makkonen Tesfaye, ex della top model Bella Hadid. A dimostrarlo gli scatti postati dalla stessa giovane su Instagram che immortalano la neo coppia durante il Coachella Festival.

Fashion outfit: che stile!

L’evento musicale più famodo d’America ha permesso di ammirare gli outfit più cool delle celebrities. Selena si è fatta decisamente notare. Ha indossato un abito dalla stampa floreale by Nora Dress by HVN a cui ha abbinato delle sneakers bianche ASH. Un look fresco, spensierato e molto indicato alla sua giovane età. Lontano dalle telecamere l’artista è una ragazza come le altre, attratta dalla moda e dalle mise semplici ma sempre molto fashion. Quando viene paparazzata in strada è impeccabile. Anche se predilige la praticità è sempre sexy. Il suo stile è casual-chic, ama abbinare ai jeans sbarazzini crop-top.

La borse sono sicuramente sue alleate. Quale donna non ha bisogno di un contenitore per portare sempre dietro il proprio piccolo mondo? La Gomez, durante un’uscita cittadina in quel di Los Angels, ha sfoggiato la Swagger della collezione Coach New York. Una borsa capiente quanto basta per contenere tutto il necessaire. Il nero poi è sempre un passe-partout, va bene di giorno ed è perfetto di sera. In estate come in inverno.