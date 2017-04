Tendenze beachwear: l’estate 2017 è pop

L’estate è alle porte ed è dunque arrivato il momento di conoscere le tendenze beachwear più cool di stagione. Ebbene sì, è ora di scoprire quali sono i costumi che faranno girare la testa in spiaggia. La tinta unita si conferma un mito intramontabile, è un passe-partout ma come resistere alla voglia di qualcosa di unico e sbarazzino? Via libera alla spensieratezza A rubare la scena sono stampe maculate, floreali, fruttate e come dimenticare lo stile etnico e quello marinière? Ce n’è per tutte.

Tendenze beachwear by Yamamay

Yamamay scende in campo con una ricca collezione di costumi interi, due pezzi e trikini. Un mito intramontabile è il jeans, motivo per cui il brand ha deciso di renderlo protagonista della linea Denim che si racconta su uno nessuno centomila modelli con seducenti sfumature dipinte di blu e azzurro. Ne è un esempio il bikini a triangolo effetto denim patchwork o quello ravvivato da motivi floreali. Super sexy anche il trikini con bordo leopardato.

Coloro che hanno un animo wild possono invece puntare alla linea Tropicana. Le inguaribili sentimentali, invece, hanno dalla loro la linea Romantic, bianca e raffinata con sensuali pizzi e decori floreali. Infine le eterne viaggiatrici possono avvalersi della linea Sail: righe in primo piano, ora colorate ora black&white, per un perfetto stile marinière.

L’estate è frizzante per Calzedonia

Tra le tendenze beachwear più cool non potevano mancare le proposte firmate Calzedonia. Il brand è pronto ad assecondare la voglia di mise frizzanti e colorate. Alle più spensierate che amano la vita en plein suggerisce la fantasia tropicale che caratterizzata il bikini Lara, un top con spallina abbassata e volant, disponibile anche nella versione a fascia con coppe leggermente imbottite, a cui abbinare uno slip brasiliano o quello con chiusura a fiocco.

Il fascino del costume intero conquista sempre più donne. Niente banalità, a sottolineare la propria femminilità ci pensano modelli estremamente affascinanti come Linda, con fantasia camouflage, scollatura fino all’ombelico con fettucce centrali e allacciatura sul collo a fiocco.

Righe o animalier? Intero o a due pezzi?

Gli animi più spiritosi, invece, possono trasmettere tutta la propria ironia con i pois oppure indossando Carol, un costume intero con fantasia a righe e ricamo di paillettes con anguria. A rendere il tutto sexy ci pensa la sgambatura profonda e l’ampio scollo presente sulla schiena. Il mood fruttato piace. Non è da meno il bikini con chiusura a fiocco caratterizzato da fantasia ananas maculato.

Chi si sente un po’ pin-up può puntare allo slip Ava, caratterizzato da vita alta e fantasia jacquard. Le più grintose possono comporre il proprio bikini ideale puntando sul brasiliano in fantasia maculata con dettagli fluo e top in tinta con scollo all’americana e bordi arricciati in contrasto o semplicemente un triangolo con coppe leggermente imbottite.