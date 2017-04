Vodka dalle mille virtù, ben oltre il classico drink

LA VODKA CHE NON TI ASPETTI

Il Martini, il Bloody Mary e il Cosmopolitan non possono farne a meno, ma la vodka non è solo un ottimo superalcolico. Il sito Expert Home Tips ha infatti svelato sorprendenti utilizzi domestici della bevanda, che sicuramente non tutti conoscono. Ad esempio, ha la straordinaria capacità di mantenere i fiori freschi più a lungo. Basterà mettere un paio di gocce ed un cucchiaino di zucchero nel vaso che accoglierà i fiori, prima di aggiungere l’acqua. Il liquido però dovrà essere cambiato ogni giorno.

LA VODKA ELIMINA ODORI E LUCIDA I VETRI

Spruzzando una piccola quantità di questo superalcolico su tende, tappeti e tappezzeria di poltrone e divani, si possono eliminare i cattivi odori. I tessuti appaiono subito rinfrescati grazie a questo liquido secco e asciutto. Che, per giunta, grazie a queste qualità, non lascia alcun altro odore. Proprio per questo motivo, se non abbiamo lavato il vestito che desideriamo indossare, possiamo usare lo stesso metodo. In casi di emergenza, gli odori fastidiosi saranno velocemente eliminati dalle fibre dell’abito.

Così come l’alcool o l’aceto, la vodka è inoltre ottima anche per la pulizia di vetri e finestre. Spruzzatene un po’ sulla superficie interessata e procedete alla pulizia con un giornale od un panno ad hoc.

GIOIELLI E METALLI TORNERANNO A BRILLARE

Se i nostri gioielli iniziano ad opacizzarsi ed a perdere brillantezza, possiamo immergerli in un bicchiere di vodka. Collane, orecchini e bracciali torneranno facilmente a risplendere. Il liquido toglierà infatti residui di grasso e polvere dalla superficie. Bisognerà poi procedere ad un accurato risciacquo e asciugatura con un panno morbido prima di indossarli di nuovo. Anche gli oggetti di metallo, dalle maniglie ai soprammobili, potranno trovare un nuovo splendore.

ALTRI UTILIZZI

Altri interessanti utilizzi di questa bevanda miracolosa sono i seguenti. Deodorante per le scarpe che emanano cattivo odore. Collutorio fatto in casa, realizzato aggiungendo alla vodka un po’ di cannella. Ausilio per eliminare i residui di adesivo dagli oggetti acquistati quando si rimuovono prezzi e targhette. Anti crespo per capelli, se unita al balsamo durante il lavaggio.