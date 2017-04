Aglio: gli usi cosmetici che non ti aspetti

Sono note sin dall’antichità le proprietà salutiste dell’aglio. Fa bene al sistema immunitario, alla pressione, combatte i batteri, le infezioni e chi più ne ha più ne metta. Meno famosi invece sono i suoi risvolti cosmetici: eppure esistono, e sono efficaci. Per la bellezza e la salute di pelle e capelli, i bulbi prodigiosi possono fare molto. Certo, odore permettendo.

Aglio per la pelle

L’allicina, ovvero il principio attivo dell’aglio, è un’ottima alleata contro brufoletti, acne, punti neri. Per combattere un antiestetico brufolo per esempio, basta tagliare un pezzo di aglio e sfregarlo sulla parte interessata. Oppure farne una poltiglia e applicarlo per qualche minuto, risciacquando poi con acqua fresca. Già dopo la prima applicazione vedrete una importante riduzione del rossore e del gonfiore. Se volete intervenire in modo più esteso, su tutto il viso, preparate una maschera viso schiacciando un paio di spicchi d’aglio e mescolandoli con dello yogurt. Applicate, lasciate in posa 10 minuti e risciacquate.

Un decotto di aglio invece, usato come tonico per il viso, sarà un eccellente rimedio contro i pori dilatati e un buon alleato nel combattere i segni del tempo. In generale, consumare l’aglio è un ottimo modo per immagazzinare antiossidanti, ma anche l’applicazione per uso esterno è efficace. I bulbi hanno infine proprietà cicatrizzanti, e difatti strofinarli ripetutamente sulle smagliature aiuta a lenirne i segni. Potete in alternativa schiacciare uno spicchio e diluirlo in olio di mandorle dolci, per poi applicarlo sulle parti da trattare.

Aglio per unghie e capelli

Se le unghie sono ingiallite o deboli, strofinarci mezzo spicchio tutti i giorni aiuterà a sbiancarle e indurirle. L’aglio è inoltre un noto alleato nel combattere infezioni e funghi.

Per quanto riguarda i capelli invece, le sue proprietà si legano alla caduta. Massaggiare il cuoio capelluto con un composto di aglio stimola la circolazione, e rinvigorisce le chiome. Preparate un decotto con il quale fare uno sciacquo frizionando con cura. Oppure schiacciatene mezzo spiccio e aggiungetelo allo shampoo, che, fra l’altro, aiuterà a camuffare l’odore.