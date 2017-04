Borse sotto gli occhi a mai più! I rimedi dell’esperta

Spesso nascondere segni di stanchezza, stress, allergie etc. non è semplice. C’è chi spende una fortuna acquistando creme che promettono miracoli e chi non può uscire di casa senza il proprio fedelissimo correttore ma, in realtà, esistono degli escamotages che possono attenuare gli inestetismi della pelle in maniera pratica, semplice ed economica. A condividere piccole perle di saggezza con i lettori del Daily Mail è stata la truccatrice Ariane Poole che ha svelato preziosi rimedi naturali che possono contribuire a ridurre, o addirittura eliminare, borse e occhiaie.

Basta borse sotto gli occhi

Chi meglio di lei? Parliamo della guru del make up che, nella sua decennale carriera, ha avuto come clienti Catherine Zeta Jones, Penelope Cruz e Yasmin Le Bon. A suo avviso, infatti, sarebbe possibile sostituire creme costose con rimedi fai da te. Non è tutto. Al fine di migliorare il proprio aspetto, sarebbe necessario modificare le proprie abitudini, in tavola così come al letto, tentando di migliorare la qualità del sonno.

Patate

Secondo Ariane le patate sono un vero e proprio toccasana. “C’è un enzima nelle patate che è lo stesso ingrediente presente nelle costose creme per il contorno occhi ovvero la catecolo ossidasi, un ottimo rimedio per ridurre le occhiaie“. Basta prendere una patata, tagliarla a metà e posizionarla sotto gli occhi et voilà, ecco un’ottima maschera fai da te.

Magiare salato

“Mangiare una grande quantità di alimenti salati può portare alla formazione delle borse sotto agli occhi”- fa notare Ariane. L’elevata assunzione di sodio è direttamente correlata alla ritenzione idrica e può causare gonfiore. E non solo su gambe e glutei ma anche in faccia. Meglio dunque sostituire snack come le patatine con qualche spuntino più salutare.

Usare due cuscini

Di notte, una volta a letto, per sconfiggere le occhiaie è bene utilizzare due cuscini. Occhio alla postura. “Dormire sulla pancia può favorire l’accumulo di fluidi sotto agli occhi: meglio dormire sulla schiena” – ha spiegato Ariane. Per migliorare ulteriormente i risultati, vale la pena provare un cuscino in memory foam. “Alcune persone sono allergiche alle piume: possono causare irritazioni agli occhi” – aggiunge.

Cucchiaini freddi

Posizionare il lato curvo di un cucchiaino freddo sotto gli occhi è un modo rapido per ridurre borse e occhiaie. Il freddo va a ridurre il gonfiore. Per massimizzare gli effetti vale la pena mettere sei cucchiaini da tè nel frigorifero e poi toglierne due alla volta prima dell’uso.