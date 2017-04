Gigi Hadid in pijama a New York. E tacchi alti

La top model più desiderata del momento, Gigi Hadid, non sbaglia un colpo quando si tratta di look. In particolare, i suoi outfit nel tempo libero, quelli indossati al di fuori dei red carpet e dei servizi fotografici, sono sempre sotto la lente di ingrandimento fashion. Perché la disinvoltura con cui porta gli outfit più casual, i pezzi di streetwear, e in particolare lo sportswear è assolutamente invidiabile. Perché nessuno meglio di lei riesce a mantenere un’aurea incredibilmente cool portando la tuta.

Gigi testimonial di Stuart Weitzman

Anche recandosi al quartier generale di Stuart Weitzman a New York, di cui è testimonial, Gigi dà prova di perfetta personalizzazione dei trend del momento. La top model, che ha prestato il suo volto (e i piedi) al celebre marchio di calzature, e che di frequente viene immortalata indossandone stivali e sandali, è andata a far visita al HQ del brand. Indossando quello che tutti i media non esitano a definire un pijama. Un pijama a righe verde smeraldo e avorio, per la precisione. Composto da pantalone con elastico in vita e laccetto. Casacca con i bottoni, portata un po’ dentro e un po’ fuori dal pantalone, con un effetto fintamente trasandato. Un sweatsuit firmato Morgan Lane. Un capo che, sull’onda della tendenza sleepwear, si presenta come la quint’essenza dello chic. Specialmente se portato da Gigi Hadid.

Ciliegina sulla torta, il pijama a righe si accompagnava ad un paio di sandali Stuart Weitzman. Il modello, Nudist, è estremamente minimale ed elegante, bianco con cinturino alla caviglia. Il perfetto completamento di un outfit che esigeva un pezzo ‘upper class’ per essere definitivamente chic. Il nightwear è il nuovo tailleur: elegante, confortevole, versatile, pratico. Occorre arricchirlo, sempre e senza eccezioni, di accessori preziosi per dargli il tocco glam. Gigi ha scelto i sandali con tacco alto e sottile, un paio di occhiali da vista e al posto della pochette, un porta-cellulare.