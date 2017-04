Rose Leslie e Kit Harington, alias Ygritte e Jon Snow. Peter Dinklage, interprete di Tyrion Lannister. Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen, con il suo colore naturale di capelli. Maisie Williams, l'eterna ragazzina ribelle Arya Stark. Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister. Lena Headey, la spietata Cersei Lannister. Sophie Turner, alias Sansa Stark. Isaac Hempstead Wright interpreta Bran Stark. Alfie Allen è l'interprete di Theon Greyjoy. Iwan Rheon, volto del sadico Ramsay Bolton.

Li abbiamo visti con indosso pelli, armature, mantelli, spade, ma ecco gli attori di Game of Thrones al naturale. Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey e tutta la combriccola della serie fantasy prodotta da HBO non stonano nemmeno sul red carpet. Ben lontani dai luoghi esotici in cui Il trono di spade viene girato. Ovvero Islanda, Irlanda e Croazia.

Il 16 luglio partirà la nuova stagione di Game of Thrones. Molti dei volti che vedete in queste foto torneranno, a parte Rose Leslie (interprete di Ygritte) e Iwan Rheon (il sadico Ramsay Bolton). Entrambi sono stati eliminati dal cast di una serie che non teme di far fuori i protagonisti a ogni svolta. La prima è tuttora impegnata in una relazione con Kit Harington, l’interprete di Jon Snow. Il secondo ha visto morire il suo personaggio al termine della sesta stagione.

Come si può vedere in queste foto, gli attori di Game of Thrones al naturale trasudano lo stesso magnetismo che vediamo nella serie. Come a dire che non bastano i costumi: ci deve essere qualcos’altro sotto. È il caso di Sophie Turner e Maisie Williams, interpreti di Sansa e Arya Stark. Due attrici giovanissime che hanno debuttato con Il trono di spade. E che proiettano l’una grande nobiltà, l’altra spirito di ribellione. Si tratta di due esempi di un cast perfetto, scelto con grande cura. L’intramontabile aria da bravo ragazzo di Kit Harington. La risolutezza nello sguardo di Emilia Clarke (Daenerys) e la malinconia in quello di Peter Dinklage (Tyrion). La rabbia repressa di Lena Headey (Cersei) e il tormento interiore di Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister).

In attesa della nuova stagione, diamo dunque uno sguardo agli attori di Game of Thrones al naturale.