Scoprire l’infedeltà : piccoli segnali dalla scienza

Abbiamo un dubbio, ma scoprire l’infedeltà non è sempre facile. Il primo elemento su cui possiamo basarci è il nostro istinto. L’essere umano è un animale in grado di percepire se qualcosa non va. E la maggior parte delle volte arriva a riconoscere quelli che possono essere piccoli segnali di tradimento. Ma se non vogliamo affidarci alle nostre paure, possiamo basarci sul linguaggio del corpo.

Scoprire l’infedeltà grazie al linguaggio del corpo

In Galles, gli psicologi dell’Università di Bangor, tra i primi 15 atenei del Regno Unito, hanno scoperto come individuare i segni di infedeltà. Lo psicologo commerciale Phillip Adcock è autore di “Master your brain”, una sorta di manuale per l’addestramento della mente a ottenere il successo nella vita. In questo libro, disponibile su Amazon, affiorano suggerimenti per capire quando qualcuno ci sta mentendo.

Phillip Adcock è anche esperto del linguaggio del corpo e ha spiegato al Daily Mail quali potrebbero essere i segnali per capire se ci stanno mentendo. L’esperto sottolinea che questi non sempre sono da considerarsi come “prova certa”. Ma in base a come ci muoviamo e a come ci comportiamo mentre raccontiamo qualcosa, possiamo definirci Pinocchi o Grilli parlanti. Se avete qualche sospetto, concentratevi su otto particolari di una conversazione con il partner.

Scoprire l’infedeltà: la bugia risiede nel dettaglio

Chi è onesto, non dà troppe spiegazioni. Se vi rendete conto di avere di fronte qualcuno che si lascia andare a particolari inutili, dettagli superficiali o parentesi di poco valore, sappiate che potrebbe mentirvi. È come avere a che fare con qualcuno che ha già “pianificato” un alibi. Le versioni romanzate celano bugie. E questo perché spiegando più del dovuto, si ha tempo per costruire una storia in grado di “depistare” chi ascolta. Attenzione dunque: una giornata raccontata passo dopo passo, può essere “macchiata” da una bugia.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Osservateli. Se vi stanno mentendo, difficilmente riusciranno a guardarvi. Tenderanno ad abbassare lo sguardo o a guardare altrove. O al contrario: chi vi guarda troppo, potrebbe voler dimostrare onestà pur non essendone la bandiera. In questo caso gli occhi sono leggermente strizzati: segno inconfondibile di sforzo.

Prestate attenzione alla respirazione. In caso di bugia, la pressione sanguigna sale e si fa più difficoltà a respirare naturalmente. Inoltre il volto, come il collo o il petto, potrebbe arrossire. Anche in questo caso è la menzogna ad “irrorare” punti strategici del corpo…

Tra i segni di infedeltà anche il movimento delle mani

C’è chi gesticola di più e chi di meno. Le mani hanno sempre un ruolo fondamentale nel linguaggio del corpo. In caso di bugia, non sempre sono sotto controllo. Se le mani sono “calme”, state tranquilli. Ma se picchiettano, si muovono nervosamente, dal volto passano velocemente al petto, al collo o sul ventre, iniziate a preoccuparvi. Alcune persone che sanno di doversi mostrare calme durante una conversazione sul tradimento, potrebbero volerle controllare. Ma il movimento delle mani non può essere “bloccato” a lungo. È un gesto involontario che il nostro cervello comanda al corpo. E che è difficile da controllare.

Bocca e denti potrebbero rivelare una bugia. Anche quando si è intenti a mostrare la propria onestà, piccoli segni facciali potrebbero tradirci. Un tono di voce calmo, pochi movimenti del corpo e un’espressione da tenero cagnolino, sono spesso in contrasto con la chiusura dei denti. Ma anche con le labbra serrate o il movimento delle sopracciglia.