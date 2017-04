Sekkei: design e arte a favore dell’ambiente

Sette. Un numero che diventa protagonista di una mostra originale. Un’esposizione, firmata Sekkei, che riesce a coniugare tradizione e innovazione, semplicità e ricercatezza.

Sekkei. Sette poltrone di cartone diventano sette oggetti d’arte

Dal 27 al 29 aprile, presso la galleria Plus Arte Puls a Roma, le creazioni di sette artisti sono in mostra con l’esposizione #SetteSekkei, organizzata dalla startup Sekkei, l’arte del design sostenibile. Con la cura di Romina Guidelli.

Il classico corredo domestico quotidiano si riveste di straordinarietà e diventa focus artistico. Le poltrone arrivano ad essere sintesi di attenzione per l’ambiente e design, arte e semplicità. Diventando delle “regine” di bellezza. La poltrona in cartone London è stata la forma scelta per sperimentare il fenomeno di fusione di arte e design in opera unica.

Alessandro Costa, Antonio Fiore Ufagra’, Riccardo La Monica, Emilio Leofreddi, Carola Masini, Mauro Molle, Stefano Trappolini. Questi i nomi dei protagonisti che hanno dato origine alla fusione di design e arte contemporanea. Per la realizzazione di un’‘opera d’arte da abitare’. In mostra anche una selezione delle opere di ognuno degli artisti.

“Unire arte e design in opera unica – spiega la curatrice Romina Guidelli – prevede la coincidenza di due diverse discipline su unico modello, entrambe partecipi di uno stesso progetto visivo. Il tempo di ideazione del pezzo unico, assegnato all’opera di specialisti del design e professionisti dell’arte, innesca un nuovo momento creativo, artefice di scoperta e motore di contaminazione tra le arti”.

In questa stessa occasione, per la prima volta sarà presentata al pubblico una selezione degli arredi di design in cartone realizzati dall’azienda Sekkei.