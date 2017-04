Viaggi: ecco cosa sarebbe meglio lasciare a casa

Le cose che non bisognerebbe mai mettere in valigia: i consigli giusti

Lasciare a casa quello che non è indispensabile per un viaggio per molti è quasi impossibile. Ma bisogna fare i conti con i limiti del bagaglio. E quindi prepararsi a togliere il superfluo. Ecco 7 cose che non bisognerebbe mai portare in valigia.

COSA SAREBBE MEGLIO LASCIARE A CASA

Calzature non adatte

Scordatevi le scarpe con i tacchi. Pericolose per eventuali slogature di caviglie. Che potrebbero anche provocare ferite. Bisogna assolutamente lasciarle. Con il senno di poi, anche la visita ad un museo è più piacevole con le scarpe giuste.

Libri pesanti ed impegnativi

Il viaggio è previsto mentre si sta leggendo la biografia di Jefferson di 700 pagine? Meglio lasciare il libro a casa e riprenderlo al rientro. Per non correre il rischi di superare il limite consentito. Se proprio si è lettori incalliti meglio optare per un’edizione tascabile. O quella del Kindle.

Abbigliamento da mare con cui non ci si sente a proprio agio

Inutile insistere: se ci sono alcuni chili di troppo e non ci si sente a proprio agio con quel prendisole, perché portarlo? Tanto già si sa che non si indosserà. Cosi come la casacca preferita che fa difetto piuttosto che una collezione di parei che non piacciono più. Ingombro inutile.

LASCIARE QUELLO CHE NON E’ INDISPENSABILE

Troppi jeans

I blue jeans preferiti non si sporcano facilmente. E gli esperti consigliano un lavaggio minimo. L’ideale è una volta al mese. Questo significa che sono sufficienti uno o al massimo due da mettere in valigia. Il troppo stroppia. In tutti i sensi.

Accessori da toletta

Gli hotel ed anche molti appartamenti forniscono shampoo, saponette, lozioni, persino collutorio e molto altro ancora. Si potrebbe chiamare o scrivere in anticipo per verificare cosa offre una determinata struttura. Sempre che il sito web di pertinenza non fornisca le informazioni necessarie. A questo punto si può preparare il beauty case inserendo i prodotti necessari.

Asciugacapelli e ferro da stiro

Stessa tattica per gli asciugacapelli. Chiamare in anticipo per essere sicuri che nelle camere dell’hotel siano disponibili. Se la risposta è affermativa lasciare a casa il phon pesante. Cosi come il ferro da stiro. Sempre più strutture, infatti, mettono a disposizione gratuitamente il necessario per stirare.

Snack e vino

A meno che non si vada in qualche parte del mondo cosi remoto e non ci si possa proprio rinunciare per qualche giorno è inutile appesantire il bagaglio con vino e cose da mangiare. Basta recarsi al primo negozio locale appena si arriva. Che, tra le altre cose, è anche un’esperienza per entrare a contatto con altre culture.