Ecosostenibilità in Europa: il primato dell’Italia

Di ecosostenibilità si parla ormai già da parecchi anni. L’ambiente in cui viviamo, i miglioramenti che possiamo apportare. Come l’evitare gli sprechi inutili e il salvaguardare quello che di buono ancora resta per le generazioni future. Sono argomenti che ormai stanno molto a cuore. Anche ai viaggiatori. E gli italiani risultano parecchio attenti all’ambiente. Non solo per la scelta degli hotel. Ma anche per quel che riguarda gastronomia, mobile e tour. Quando si può, preferiscono i viaggi eco. Ecco che si pone maggiore attenzione all’impatto ambientale delle strutture in cui si soggiorna. È quanto emerge da un’indagine condotta da TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi.

ECOSOSTENIBILITA’: L’EARTH DAY

In occasione dell’Earth Day del 22 aprile, la giornata mondiale in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, sono stati intervistati 1800 viaggiatori italiani. Un dato che da molta soddisfazione riguarda l’EcoLeader Platino, ovvero il miglior hotel ecosostenibile d’Europa. Quello che ha ottenuto il miglior punteggio si trova sul Lago di Garda. Per l’esattezza a Gargnano, in provincia di Brescia. Si tratta del Lefay Resort & SPA Lago di Garda, vincitore assoluto della Top 10 Italia ed Europa e quarto a livello mondiale tra gli hotel che hanno ricevuto il riconoscimento EcoLeader livello Platino. Alcide Leali, Managing Director di Lefay Resorts, ha dichiarato che il benessere della persona non può prescindere da quello ambientale. Per questo dedicano una grande attenzione al tema della sostenibilità. La bioarchitettura del Resort, l’utilizzo di energie rinnovabili, la neutralizzazione delle emissioni di CO2: ogni cosa è pensata nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’ECOSOSTENIBILITA’ NELLE SCELTE DEI VIAGGIATORI

Quasi 2 italiani su 5 prevedono di fare scelte di viaggio eco-friendly nel 2017. E la predisposizione all’eco-sostenibilità si rispecchia anche nelle scelte in ambito gastronomico e mobile e nella selezione di attrazioni e tour in viaggio. L’88% degli abitanti del Bel Paese dichiara di cercare di consumare prodotti locali e biologici durante i propri viaggi. Un terzo degli italiani fa uso di carte d’imbarco “paperless” mostrando i propri biglietti da un dispositivo mobile ed evitando di stamparli su carta. Il 28% degli intervistati ha inoltre dichiarato di cercare le opzioni più eco-friendly come tour con veicoli ibridi, noleggio biciclette o tour a piedi. Nella Top 10 nazionale la regione italiana più premiata è il Trentino Alto Adige. Che vanta ben tre strutture: Hotel Leitlhof – Dolomiten a San Candido, Wellness Hotel Lupo Bianco a Canazei e Alp & Wellness Sport Hotel Panorama a Fai della Paganella.