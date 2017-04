LaPresse Claudia Schiffer LaPresse Tyra Banks LaPresse Pamela Anderson LaPresse Cindy Crawford LaPresse Uma Thurman LaPresse Victoria Beckham LaPresse Kate Moss Pinterest Jennifer Aniston LaPresse Sharon Stone LaPresse Demi Moore LaPresse Lady Diana LaPresse Elle Macpherson LaPresse Gwyneth Paltrow LaPresse Madonna LaPresse Naomi Campbell LaPresse Gwen Stefani LaPresse Winona Ryder LaPresse Drew Barrymore

Un tuffo nel passato

Icone anni ’90: vi dice qualcosa? Nomi come Naomi Campbell, Kate Moss, Winona Ryder e Drew Barrymore vi faranno sicuramente venire in mente un look preciso e un panorama di bellezze davvero mozzafiato. Alcune optavano per un look acqua e sapone, altre decisamente più aggressivo. Ma una cosa è certa: gli anni ’90 hanno fatto scuola e ci sono rimasti nel cuore.

Di seguito vi mostriamo le 18 donne più belle, vere e proprie muse dei mitici anni Novanta. Pronti a fare un tuffo nel passato? Allora continuate a scorrere le foto che vi proponiamo. Si parte!

Fonte: Vanity Fair Francia

