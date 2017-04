Amore: inventato l’algoritmo che predice una lite

Il nostro corpo da oggi è ancora più potente. Anche per la coppia. Questo, infatti, sarà in grado di predire quanto manca ad una lite all’interno di una coppia. Secondo una ricerca, condotta dalla University of South California, pubblicata a marzo sulla rivista online Computer Magazine, i dati contenuti nei wearable, ossia dispositivi elettronici indossabili, nell’86% dei casi riescono a percepire dei segnali che preannunciano il conflitto. Segnali che vengono successivamente codificati da un algoritmo messo a punto dal team. Questi dispositivi, infatti, prendono in esame temperatura corporea, sudorazione e palpitazioni.

Segnali che, insieme, tramite il machine learning, allertano sul cambio d’umore e che possono predire la lite.

I ricercatori della University of South California hanno selezionato alcune coppie. Queste hanno dovuto indossare degli wearable in collegamento con delle app. Con tanto di microfoni per registrare le voci dei partecipanti. Una volta terminato il periodo di prova, una macchina apposita ha incrociato i dati del corpo con quelli audio. A completare la ricerca anche un questionario che tutti i partner hanno dovuto completare per approfondire il comportamento del proprio lui o lei.

Una delle ricercatrici, la dr.ssa Theodora Chaspari, ha spiegato che «le informazioni dei wearable sono parametri non visibili ad occhio nudo, ma sono state fondamentali per il nostro studio». «Vogliamo implementare la tecnologia che abbiamo a disposizione per poter avvisare le coppie quando stanno per raggiungere il momento di conflitto solo attraverso i wearable», ha aggiunto Adela C. Timmons, direttrice dello studio. L’obiettivo ora sarà quello di ottimizzare l’algoritmo sino alla creazione di un modello che preveda la lite a cinque minuti dall’evento.