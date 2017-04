Paola Barale, la concorrente ombra de L’Isola compie 50 anni

Paola Barale compie 50 anni il prossimo 28 aprile. E nel 2017 è emersa senza dubbio come concorrente ombra dell’ultima edizione del reality L’Isola dei famosi. Proprio durante lo show e per la gioia dei telespettatori, ha mosso pedine e una buona dose di gradimento da parte del pubblico pur non essendo ufficialmente parte integrante del programma. Merito in parte dell’attenzione riservata al ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Raz Degan, trionfatore finale dello show.

Paola Barale a 50 anni il ritorno in TV da protagonista

Per Paola Barale, ex soubrette e icona della TV anni ’90 si è trattato di un vero e proprio ritorno in televisione da protagonista indiscussa. Almeno a giudicare dall’affetto che i fan hanno dimostrato nei suoi confronti durante la messa in onda del programma. Ecco quindi un breve ritratto della soubrette in occasione dei suoi 50 anni. Auguri.

Paola Barale: la mini bio

Un po’ rocker, un po’ new age, sicuramente anticonformista, la Barale ha esordito in televisione a fianco di Mike Bongiorno in programmi cult come La ruota della fortuna e Tutti per uno. A quel tempo è una ragazza giovanissima e dalla battuta pronta che emerge anche grazie alla somiglianza palese con la cantante Madonna. La sua attività di conduttrice e spalla femminile in televisione prosegue per tutti gli anni ’90. Dal 1996 al 2001 è co-conduttrice insieme a Maurizio Costanzo del celebre programma Buona domenica. Qui vita professionale e privata si mescolano.

Paola Barale e Raz: una storia d’amore glamour

All’interno del programma infatti conoscerà il suo futuro marito, il ballerino Gianni Sperti. I due staranno insieme per pochissimo tempo e la Barale lascerà Sperti per Raz Degan con il quale starà insieme fino al 2015. Proprio attraverso il legame con il modello israeliano la Barale sarà al centro del gossip per lungo tempo. Infatti i due riescono in quegli anni a costruire un’immagine pubblica basata sul glamour e sull’anticonformismo e vengono fotografati continuamente dai paparazzi di mezzo mondo.

Paola Barale e la TV da reality show

Gli anni 2010 vedono il ritorno di Paola Barale in televisione in veste di opinionista di Domenica in. Come conduttrice invece terrà le redini di Mistero durante la stagione 2012-2013. Già nel 2008 però il suo legame con i reality show metterà alcune solide basi. Infatti in quell’anno è inviata di Paola Perego nel reality La talpa. Sempre in tema reality sarà concorrente dell’edizione 2015 di Pechino Express e nel 2016 conduttrice del reality Flight 616. Nel 2017 invece la sua partecipazione all’Isola dei famosi sarà legata al ritorno, forse solo presunto, di fiamma con il bello e dannato Raz Degan. 50 anni insomma vissuti davvero pericolosamente, auguri Paola!