Principesse Disney: dalla passerella alla spiaggia

Le favole sono parte integrante dell’infanzia di ogni bambino che, con il sorriso, ricorda quei personaggi che hanno tenuto compagnia ed emozionato per anni. Come le principesse Disney.

Principesse Disney alla ribalta

A volte ritornano. Uno dei miti del momento è il celebre cartone “La Bella e la Bestia“. Il classico Disney, oltre ad aver conquistato il mondo del cinema con la pellicola di Bill Condon, ha influenzato anche la moda. Parola di Melissa. Il brand di calzature brasiliano ha dedicato a tutte le eterne romantiche una collezione ispirata a questa bella storia d’amore.

Melissa rende omaggio a “La Bella e la Bestia”

La comodità è raccontata attraverso la ballerina Melissa Ultragirl: l’elemento distintivo è lei, la rosa, che si presenta in rilievo sulla tomaia delle scarpe mentre, nella soletta, a spiccare sono stampe a tema dedicate a “La Bella e la Bestia” Oltre al rosso, la collezione presenta nuove opzioni con un mix di colori base e metallici.

Le Mel Ultragirl, invece, presentano applicazioni in rilievo sulla tomaia nei toni del rosso, rosa e di colori metallici. Anche queste ballerine, nella soletta, vantano stampe esclusive con i personaggi principali della storia.

La Mini Ultragirl, pensate per le più piccole, si presentano in due versioni. Una con tanto di rosa posizionata sulla tomaia, in rosso e rosa, pronta a combinarsi con i toni dell scarpina quali nero, giallo e rosa.

L’altra, invece, rende protagonisti la signora Bric, la teiera, e suo figlio Chicco, una tazzina di tè in rilievo sulla tomaia. Stampe applicate decorano invece le solette, in colore metallico e bianco perlato.

Al mare con Ariel, Elsa e Belle con i costumi firmati Arena

Al mare come in piscina la fantasia non deve mai mancare. A portarla ci pensa Arena. Il brand, specializzato nella produzione di capi e accessori waterwear per nuotatori professionisti e per appassionati di nuoto, con la sua nuova collezione dedicata alle eterne sognatrici è pronto a vestire di originalità.

Le protagoniste sono loro, le principesse Disney pronte a ravvivare costumi realizzati in tessuto Max Fit e accessori dai colori vivaci.

A ognuna la sua beniamina. Da Ariel a Belle passando per Elsa, sono loro le compagne d’estate pronte a deliziare tutte le bambine di età compresa tra 1 e 5 anni. Non è tutto. Altrettante proposte sono dedicate alle giovani dai 6 ai 13 anni. A completare l’offerta le Junior Caps in poliestere, lo Swimbag da usare tanto per la piscina quanto per la spiaggia e, infine, i colorati Towel in morbido cotone.