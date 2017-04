Luna e Marte dissonanti portano confusione d’intenti ed emotività bloccata. Per evitare esternazioni troppo sbilanciate sarebbe il caso di dedicarsi ad attività meditative, possibilmente di quelle che favoriscano l’osservazione della Mente, per riprenderne la guida. In questo senso Saturno, maestro di saggezza, è vostro prezioso alleato

colore: Indaco

Ace of Base, Life is a flower