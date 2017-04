Sofia Vergara, l’attrice dalle “pericolose” curve

La sexy star colombiana nutre un grande amore per i tacchi alti, meglio se over 12, a cui non rinuncia mai

Nata in Colombia ma americana di adozione, la modella e attrice Sofía Margarita Vergara Manganiello, nota solo come Sofia Vergara, è una vera e propria icona sexy. La sua carriera è iniziata da giovanissima: venne notata in spiaggia da un fotografo e fu proprio quel casuale incontro a cambiarle la vita. Ha lasciato la sua Barranquilla per trasferirsi a Bogotà là dove è cominciata la scalata al successo.

Sofia Vergara, 100% fascino latino

In primis ha vestito i panni di modella, un lavoro che le ha regalato notorietà, soprattutto in America latina. Ma non solo. Il suo fascino ha oltrepassato il confine conquistando il mondo intero. Oltre a spot, foto e passerelle, anche la televisione l’ha notata e corteggiata. Sofía è stata infatti una delle protagoniste della commedia dell’ABC “Modern Family” in cui ha recitato nei panni di Gloria Delgado-Pritchett.

Femme fatale dalle curve pericolose

Il suo successo è stato tale che Forbes, per diversi anni, l’ha inserita nella lista delle interpreti più pagate del piccolo schermo. Impossibile non averla notata. Le sue forme mozzafiato sono il suo biglietto da visita. Nonostante abbia superato la soglia degli – anta (classe 1972), non sembra perdere il suo sex appeal. Ha un corpo da urlo. Non c’è che dire, conserva ancora un fascino in grado di fare invidia alle colleghe più giovani.

Le sue curve vengono sempre valorizzate. Per le occasioni speciali, ovvero i red carpet, le piace puntare sul lungo indossando long dress a sirena, soluzione che rende giustizia alle sue forme mozzafiato esaltate da generose scollature. Impossibile vederla senza i suoi tacchi, alti, rigorosamente altissimi, spesso over 12.

Lunga vita al plateau: parola a Charlotte Olympia

Immortalata per le strade di Beverly Hills, Sofia Vergara ha indossato le décolleté in camoscio Daphne di Charlotte Olympia, un modello decisamente glamour e contemporaneo adatto ad esaltare anche il più casual dei look. A contraddistinguerle l’iconico plateau sagomato a isola. Qualsiasi cosa indossi, anche un semplice pantalone e un trench, Sofia sa sempre come far girare la testa.