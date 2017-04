La Luna e il Sole nel vostro segno potenziano le energie disponibili, fisiche e psichiche, ora rinnovate anche dalla graduale azione di Nettuno, grande trasformatore. È proprio la trasformazione il tema che più vi riguarda da vicino, anche nel lungo periodo: andate fino in fondo e le soddisfazioni non mancheranno

colore: Bianco Argenteo

Gala, Come into my life