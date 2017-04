La Luna e Marte in eccellente doppio trigono vi mettono in movimento, anche fisico, oltre che mentale. È tempo di azione, con lo spirito giusto per portare a compimento progetti complessi. È imperativo andare fino in fondo, per aprirvi a possibilità fortunate, come indica la presenza di Giove nel vostro segno

colore: Giada

Mike Oldfield, Moonlight Shadow