Eco sneaker: la scelta sostenibile dei top brand

Eco-sostenibili ed eco-innovative. Sempre più designer e top brand legati al mondo sportswear introducono nel proprio vocabolario stilistico il concetto “eco”. Sancendo il principio che, nella progettazione di abbigliamento e scarpe, non è più possibile prescindere da produzioni a ridotto impatto ambientale. Le nuove sneaker di Adidas e Reebok sono state e saranno concepite con questa filosofia. Ovvero utilizzando materiali tecnologicamente avanzati ed eco-compatibili, conciliandoli con una accentuata personalità stilistica. Il risultato? Davvero apprezzabile.

Eco sneaker. La Stella di adidas

Per inseguire l’idea di una sneaker eco friendly, adidas ha stretto una partnership con la stilista Stella McCartney. Una collaborazione nata nel 2012 – in occasione delle Olimpiadi di Rio – che dopo alcuni anni prosegue senza soluzione di continuità. Il più recente risultato di questa unione tra l’anima sportiva di adidas e la creatività della stilista britannica è la nuova Parley Ultraboost X. I materiali utilizzati per questo nuovo modello arrivano da una encomiabile iniziativa di riciclo.

Adidas ha infatti sposato l’impegno di Parley for the Oceans, una campagna volta a riutilizzare la grande quantità plastica che inquina i nostri mari. Il filato ottenuto da queste plastiche garantisce alte prestazioni, ma senza pregiudicare il design. La Parley Ultreboost è una scarpa molto femminile, con una calzata avvolgente e grande stabilità. Disponibile nella colorazione total white, perfettamente in linea con la sobrietà tipica delle linee Stella McCartney, al prezzo di 229,95 €.

La Reebok naturale

In tema di sostenibilità, Reebok è andata anche oltre, creando un’intera linea costituita di prodotti eco-friendly. Si tratta di Cotton & Corn, realizzata da un apposito team dedicato allo sviluppo di progetti futuribili ma assolutamente attuali. Un lavoro che si concentra sull’intero ciclo di vita del prodotto. Dall’uso dei materiali, che non devono essere derivati del petrolio. Alla compostabilità della scarpa a fine vita. La sneaker pensata da Reeobok avrà una tomaia in cotone biologico e una suola che deriva dal mais non alimentare. Cotton & Corn appunto. Una svolta epocale, benchè non ancora visibile sul mercato. Ma destinata a modificare per sempre le scelte strategiche della multinazionale statunitense. Offrendo un significativo contributo alla causa ecologica.