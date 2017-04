Orario scolastico: posticiparlo è meglio

La scuola dovrebbe cominciare più tardi. Non è il manifesto di un gruppo di studenti assonnati, ma il risultato di una ricerca condotta dai ricercatori di The Open University, riportata dall’Independent. Dalle loro indagini risulta che cominciare la scuola alle 9 è deleterio per l’apprendimento. Ovviamente le 9 sono l’orario scolastico britannico.

L’orario scolastico è da posticipare?

In pratica gli studiosi ritengono che il ritmo circadiano di un ragazzo in età scolastica è diverso da quello di un bambino piccolo, di un adulto, di un anziano. E quindi organizzare l’inizio della scuola, ma anche delle lezioni all’università allineandosi con l’orario di lavoro medio di un adulto non è benefico. I ragazzi, afferma lo studio, vivono un ritmo sonno veglia sfasato di anche 3 ore rispetto agli adulti. Ecco che per garantire buoni risultati scolastici si dovrebbe permettere loro di seguire il loro ritmo. Ovvero spostare l’orario scolastico. Posticipandolo alle 11, per esempio. In questo modo gli studenti arriverebbero a scuola più riposati e pronti per apprendere.

Sappiamo bene infatti quanto sia importante il ritmo sonno veglia per il benessere quotidiano. Addirittura, azzarda la ricerca, deprivare del sonno gli studenti può indurli a comportamenti antisociali, a depressione, ansia, anche obesità. Lo studio si è svolto in collaborazione con l’Università del Nevada, e ha analizzato le capacità di apprendimento degli studenti in diversi orari del giorno. La fascia oraria migliore si è rivelata dalla tarda mattinata alla sera. Non dal mattino presto al primo pomeriggio.

Non tutti sono d’accordo

Tuttavia, secondo la Surrey University e l’Harvard Medical School lo studio non tiene conto di un semplice fatto. Cioè che l’orologio biologico degli studenti si sposterebbe insieme al posticipato orario scolastico. Invece di essere assonnati alle 9, gli studenti si ritroverebbero assonnati alle 11, perché sarebbero andati a letto più tardi e così via. E’ comunque vero che esistono molti tipi di cronotipi, e che ogni persona ha le sue peculiarità in questo senso. C’è chi studia meglio di notte e chi di giorno, chi è più concentrato la mattina e chi il pomeriggio dopo le 17. Sarebbe curioso sapere cosa scoprirebbero questi studiosi sapendo che in Italia la scuola inizia addirittura alle 8.