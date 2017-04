Sara Errani, la golden girl del tennis compie 30 anni

Sara Errani, campionessa di tennis che ha ridato lustro in molte occasioni al tennis femminile italiano, compie 30 anni. Domani, 29 aprile del 2017 si tirano fuori candeline e torte per festeggiare l’importante data per la sportiva nata a Bologna nel 1987. Un momento rilevante per chiunque; ma ancora di più per una professionista che come tante colleghe deve confrontarsi con il fattore età nello sport.

Sara Errani è una campionessa internazionale di assoluto livello. Il suo ruolo all’interno del tennis italiano è, ed è stato, quello di ridare prestigio al tennis femminile tricolore. Minuta, muscolosa, sobria nella discesa in campo, è una giocatrice tutta determinazione e cuore. Mentre la sua acconciatura a cipolla in campo è diventata un vero e proprio un marchio di fabbrica. Grazie a lei negli ultimi anni infatti esso si è distinto a livello internazionale soprattutto per quanto fatto dalla Errani insieme al ‘magico quartetto’ di campionesse. Un quartetto composto dalle giocatrici Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.

Sara Errani: i primati nel tennis

Romagnola, comincia a giocare a tennis all’età di 5 anni per volere del padre, ex calciatore, che la iscrive al primo circolo tennis della sua vita. Tuttavia la svolta arriva a 12 anni, quando vola in Florida per partecipare alla prestigiosa Accademia di Nick Bollettieri dove rimane per i successivi 10 mesi. Nel 2002 diventa ufficialmente professionista.

Di statura non proprio slanciata, la Errani è una giocatrice molto potente che privilegia il gioco su terra rossa. Finalista al Roland Garros 2012 e semifinalista agli US Open dello stesso anno, è stata la seconda italiana di sempre, dopo Francesca Schiavone, a raggiungere la finale in un torneo del Grande Slam. Ex numero cinque del mondo in singolare nel maggio 2013, ha vinto in tutto 9 tornei WTA, guadagnando fino ad oggi montepremi superiori a 12 000 000 $. Ha battuto campionesse del calibro di Venus Williams, Ana Ivanovic, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Amélie Mauresmo, Jelena Jankovic.

Nel doppio invece è una stella. Insieme a Roberta Vinci, sua compagna di doppio, conquista diversi record. Tra le due corrono gioie e rancori, e dopo una dolorosa separazione torneranno a giocare insieme a Rio per le Olimpiadi. Storica rimane in questo senso la vittoria a Wimbledon nel 2014. Proprio sul celebre campo rimane immortale l’abbraccio finale delle campionesse dopo lo sforzo della partita. Il 2016 e il 2017 non sono invece stagioni facili per la campionessa. La Errani vive diversi infortuni fisici che la costringono a rinunciare a numerose partite. Tuttavia, il 29 aprile è un giorno per brillare e basta: auguri Sara.