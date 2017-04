In questo periodo si stagliano per voi con maggior precisione le grandi rotte dei pianeti lenti, Nettuno e Plutone, per voi in lungo transito armonico. La loro presenza implica grandi trasformazioni, che agiscono in profondità e che risultano visibili nel lungo periodo. Siete in fase di significativa evoluzione, anche quando sembra siate fermi

colore: Blu Notte

R.E.M., Losing my religion