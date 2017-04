Il fronte del cuore si anima di incontri interessanti, favoriti da un rinnovato appeal, cui oggi si aggiunge un pizzico di humor e grande fantasia. Venere nel vostro segno apre una lunga parentesi di piacere allo stato puro: nelle arti della seduzione ora siete imbattibili

colore: Oro Rosa

Nicky Minaj, The night is still young