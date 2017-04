La Luna in bellissimo trigono porta una ventata di buon umore e leggerezza di pensiero. Marte nella stessa posizione aggiunge passione a ciò che fate, certo, le modalità con cui vi esprimete sono dirette, schiette, non sempre accomodanti, ora che Venere transita in opposizione. Perdete il vostro assetto stiloso e guadagnate fascino…

colore: Rubino

David Byrne, This must be the place