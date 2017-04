Con la Luna nel vostro segno e Venere in bel sestile il fine settimana sembra ideale per momenti di grande intimità con il partner, ora sotto il segno di un’intesa profonda e con le carte in regola per durare nel tempo, tra l’altro senza ‘pesantezze’: con la grazia leggera che solo voi saprete ben dosare

colore: Azzurro Trasparente

Lucio Battisti, Il mio canto libero