Hunziker e gli altri – Tutto il “glam” della settimana

Saranno Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi i primi ospiti del Twiga di Otranto.

Ad annunciarlo lo chef del Billionare di Dubai Batuhan Zeynioğlu su Instagram. Saranno quindi loro i primi ospiti dell’attesissimo evento che aprirà la stagione del Beach Club extralusso pugliese di Flavio Briatore.

La BasketArtisti Unicusano ha un nuovo capitano.

Lui è Alessio Bernabei, uno dei cantautori più amati dal pubblico giovanile. Ex leader dei Dear Jack, il gruppo era nato nel programma Amici di Maria De Filippi. Alessio, nel suo ruolo di capitano della squadra di cestisti vip, affiancherà Alice Sabatini che rimarrà a capo del pink project, Geppi Cucciari, Valeria Solarino, Cecile, Mercedesz Henger. Previsto per il 3 maggio, ore 19, l’incontro “Che Gra! La Partita di Ale” a favore di 100X100 Amatrice al Palazzetto dello Sport di Tarquinia.

Presentazione ufficiale, nella sede di Ruote da Sogno, della tappa reggiana del Giro ciclistico d’Italia.

Mentre lo chef Bruno Barbieri si occupava del catering dell’evento, sul palco venivano proiettate le immagini delle edizioni passate, tra premi, cadute e sprint. Tra gli ospiti anche il giornalista Lorenzo Dallari, che ha intervistato autorità, ospiti e sportivi. Sono riaffiorati, durante l’appuntamento, anche preziosi ricordi riguardanti Coppi, Bartali e altri campioni del passato.

Una baby festa per la piccola Ginevra, figlia di Karina Cascella e del papà Salvatore Angelucci.

Una bella famiglia, anche se allargata. Era ospite, infatti, anche la nuova fidanzata di lui Alessandra, a cui la bimba appare molto legata.

Festa di arte e cinema durante la serata delle premiazioni con il gala finale per la dodicesima edizione del Videofestival di Imperia.

Per la consegna dei “Silver frame”, premi a forma di fotogramma, era presente come “disturbatore” anche il comico genovese Fabrizio Casalino. Lui, ex componente dei Cavalli Marci, famoso per il suo cabaret in musica, ha partecipato anche a Colorado Cafè e Bulldozer.