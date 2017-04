Luxury Travel: tendenza in crescita secondo una ricerca

Il Luxury Travel, come gli altri settori dei viaggi, è in una fase di radicale trasformazione. Grazie al digitale e all’iperconnettività che stanno portando ad un nuovo corso. E allo stesso tempo stanno evolvendo i consumatori e i valori associati al prodotto di lusso tradizionalmente inteso. Oggi si può parlare di un nuovo modo di sentire l’esperienza di viaggio, che diventa valore assoluto se unico, efficiente, personale, condivisibile. Aigo, società di marketing e comunicazione per turismo, trasporti ed ospitalità, ha organizzato un convegno intitolato “The New Way of Luxury” proprio per analizzare i vari aspetti del comparto.

LE NUOVE TENDENZE DEL LUXURY TRAVEL

Tutti gli esperti concordano che il luxury travel è in crescita. Gli hotel di categoria superiore, infatti, attraggono sempre più visitatori. In particolare è il segmento “affordable luxury” quello destinato a crescere di più. A dettare il cambiamento sono gli stessi viaggiatori. I nuovi consumatori tra cui i Millennials e in particolare la Generazione Z, i primi ad essere nati in piena era digitale, hanno infatti un atteggiamento diverso nei confronti del lusso. Non si tratta solo di possesso. Per new luxury si intende l’esperienza unica che non è solo fisica, ma diventa mobile e condivisibile.

LA TECNOLOGIA

La tecnologia, oltre a rendere l’informazione accessibile, offre la possibilità di creare nuovi servizi. Che arricchiscono la percezione del viaggio, unendo prodotti diversi, sia luxury che low cost, all’interno della stessa esperienza di consumo. Grazie all’abbondanza di tecnologia cui tutti noi abbiamo accesso, il viaggio sta diventando un’esperienza sempre più fluida, più personalizzata e più interattiva. Basti pensare ai robot umanoidi che accolgono e registrano gli ospiti in hotel. Alle vacanze virtualmente immersive. Fino ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale con tratti di personalità ben definiti.

IL SERVIZIO

Altro ruolo chiave lo gioca il servizio. L’industria dell’ospitalità ha raggiunto le vette dell’eccellenza al punto tale che si può fare la differenza solo sul piano del servizio, fattore immateriale. Per rendersi riconoscibili bisogna investire nello human touch, ovvero nell’approccio personalizzato con il cliente. Sempre più i viaggiatori, in particolare di nuova generazione, cercano luoghi che esprimono uno stile che li rappresenta. Dove possano sentirsi a proprio agio e condividere esperienze. Ecco quindi che l’attenzione si sposta nelle aree comuni dell’hotel, luogo centrale di aggregazione e condivisione. La vecchia concezione del lusso legata all’esibizione di status e a un consumismo appariscente ha ormai lasciato il posto a valori strettamente connessi alla sfera personale. Che sono la disponibilità di tempo per sé, la gratificazione di aspettative e passioni, la possibilità di condividere emozioni e momenti con persone care.