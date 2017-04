Disney apre The Dress Shop, ispirato alle fiabe

Non bisogna di certo attendere l’arrivo del Carnevale per assumere le sembianze del proprio personaggio del cuore. Tutti coloro che sono cresciuti a pane e favole Disney possono trovare un indirizzo decisamente interessante ad Orlando, in Florida. Vi portiamo alla scoperta del The Dress Shop!

The Dress Shop: shopping all’insegna della magia Disney

Proprio qui, all’interno del meraviglioso Walt Disney World, lo scorso marzo ha inaugurato un negozio sui generis. In quel di Marketplace Co-Op, a Disney Springs, si trova il “The Dress Shop“. E’ questo il nuovo punto di riferimento per tutti coloro che amano vestirsi come i personaggi che hanno segnato la storia dei cartoni.

Impazza la Disney mania tra gli adulti

Stando a quanto riporta il sito Fodors, la Disney mania ha contagiato anche gli adulti che, sempre più, vogliono vestirsi come i propri beniamini ma in una versione moderna. “Abbiamo progettato la collezione Dress Shop per gli ospiti che vogliono emulare i loro personaggi preferiti di Disney o le attrazioni del parco a tema in un modo divertente e retrò“- ha spiegato la responsabile del merchandiser Donna Sorrow. “Questi articoli non sono costumi, ma la collezione contiene abiti perfetti per gli ospiti che hanno una passione per lo stile di Disney“.

Non costumi di scena ma veri e propri abiti

A fare da musa sono anche le iconiche attrazioni del parco come “Modern Tower of Terror“, “Enchanted Tiki Room” etc. Ma non solo. Qualche esempio? C’è la borsa che ricorda il bianconiglio con tanto di orecchie e pon pon o quella che ha le sembianze di Chicco, la tazzina da tè in “La Bella e la Bestia“. E ancora la mise che rimanda ad Alice nel Paese delle Meraviglie con piccole tazzine da tè o teiere disegnate o l’abito dal sapore vintage di Biancaneve.

I prezzi dei vestiti? Si va dai 100 ai 160 dollari circa. Al momento è possibile fare acquisti solo in loco. Non bisogna disperare. Non è escluso che, prossimamente, possa essere attivato lo shopping on line.