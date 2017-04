Donne basse di statura, perché piacciono agli uomini

E’ una lista assolutamente priva di basi ‘scientifiche’, o sondaggistiche. Ma per molti qualcosa di vero c’è. Nonostante un preambolo nel quale si afferma che la statura non è una caratteristica per la quale gli uomini hanno una particolare preferenza, Cosmopolitan ha pubblicato un elenco (semiserio, anche perché sembra parlare di donne formato tascabile dal peso di una libellula) di ragioni per cui gli uomini amano le donne basse. Alla faccia del detto ‘altezza mezza bellezza’. Ve lo riassumiamo in alcuni punti.

Perché scegliere le donne basse

Per prima cosa, fanno sembrare gli uomini più alti. Ammettendo un po’ di insicurezza e una certa irriducibile volontà di ‘mascolinità’, l’autore dell’articolo si sofferma sul piacere di risultare alti accanto ad una donna piccola. Anche se in confronto ad altri uomini non lo si è. Le donne basse inoltre sarebbero più facili da coccolare. Da abbracciare. Da avvolgere. Anche solo con un braccio. Inoltre, si possono sollevare: si è addormentata sul divano? O magari ha male ad una caviglia. O è svenuta. O è ubriaca. Nessun problema, una donna piccolina può essere facilmente portata a letto in braccio. Insomma, sarebbe più facile essere il salvatore della serata se la fidanzata è alta 1 metro e 50.

Ancora, le donne basse farebbero sentire gli uomini più utili. Non arrivano all’ultimo ripiano della cucina? Nessun problema, un utilissimo fidanzato di normo-statura può correre in loro aiuto. E lasciano più spazio nel letto: è una questione di semplici misure. Più le donne sono piccoline, più gli uomini hanno spazio a letto. Un buon tre quarti del materasso anziché mezzo. Sempre dando per scontato che dormano rannicchiate in un angolino. E immobili. Per quanto riguarda il sesso, le donne basse, proprio per questa ‘facilità’ nell’essere sollevate, consentirebbero più varietà nelle posizioni. E negli abbracci arriverebbero all’altezza perfetta: sul petto.