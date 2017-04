Lenti da sole stampate: l’ultima frontiera dell’eyewear

In estate l’accessorio must have è uno: l’occhiale da sole. Al bando le solite lenti scure. La moda del momento porta a mettersi in gioco sfoggiando un look decisamente più eccentrico. Lenti da sole stampate: questo è il trend che sta influenzando uno nessuno e centomila designer.

La moda è il suo pane quotidiano. Chi non conosce Chiara Biasi? Parliamo di una delle blogger più famose d’Italia. Una vera influencer. Oltre ad avere realizzato una collezione di costumi da bagno si è lanciata nel mondo dell’eyewear.

La capsule collection Chiara Biasi x Police è stata messa a punto dalla blogger e dal Direttore Creativo House Brand di De Rigo, Enrico Furlan.

Lenti da sole stampate by Police

Nulla di banale, anzi. Originalità da indossare quella portata in scena dalla giovane. Come lei anche le sue lenti da sole hanno personalità da vendere. Altro non sono che un’esplosione di grinta grazie a originali stampe e colorazioni.

Quale il target di riferimento? “Una donna moderna e rock n’ roll, al tempo stesso sensuale e femminile seppur senza volerlo ostentare, proprio come Chiara Biasi” – ha spiegato Furlan.

Capsule collection Chiara Biasi

Ecco che, ad essere stati presi di mira, sono modelli dalle forme femminili reinterpretati con plastiche esclusive, nuovi effetti cromatici e dettagli personalizzati. Un esempio? La nuova stampa con foglie di Marijuana e lenti specchiate con la trama della foglia che si intravede all’interno della lente.

Anche le aste sono totalmente rinnovate. All’esterno è riportato il logo del progetto mentre, all’interno, è presente l’#hashtag #chiarabiasixpolice al posto del nome dell’occhiale.

La collezione si declina in 6 modelli: 4 sole e 2 vista, disponibili in 3 varianti colore ciascuno. In totale si contano 18 pezzi. Gli occhiali sono unici anche per quel che concerne il packaging. Sono infatti custoditi in un astuccio e una pellina personalizzati con il logo della collezione: il disegno di una testa di bufalo ripreso da uno dei tatuaggi di Chiara.

Lenti colorate in casa Safilo

L’estate è prossima e la voglia di alleggerirsi dalla pesantezza invernale c’è e si fa sentire. Come si traduce? Con quell’irrefrenabile voglia di indossare qualcosa di irriverente. A tale proposito Safilo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di lenti esclusive, è sceso in campo con occhiali con lenti colorate e stampate.

Qualche esempio? Dior ha tirato fuori tutto il suo estro creativo proponendo un modello da sole in metallo con lenti con doppio specchio con motivo che copre l’intera superficie.

Fendi, lunga vita alle onde

Fendi, invece, propone il modello Waves dalla linea rotonda con montatura in metallo satinato. Il tutto disponibile in verde con pattern verde all-over sulle lenti specchiate e in viola con pattern viola all-over sulle lenti specchiate. Non è da meno il blu con pattern verde/blu stampato con tecnica tampografica sulla parte superiore delle lenti e in bianco con pattern rosso/camelia sulla parte superiore delle lenti.