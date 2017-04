La Luna in splendido trigono innsegno d’Acqua apre la mente e l’immaginazione, in voi già molto forte, offre interpretazioni sottili della realtà intorno a voi, proprio quando la dissonanza di Marte vorrebbe bloccare l’azione. Giornata ideale per stare in ascolto di Anima, ovunque siate

colore: Blu-Indaco

John Coltrane, Equinox