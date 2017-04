Venere in segno di Fuoco in bellissimo trigono, per un mese intero diventa alleata diplomatica, anche quando l’opposizione di Marte vi vorrebbe aggressivi più del dovuto. Si tratta di trovare la giusta misura tra cuore e ragione: compito difficile, ma non impossibile, con il saggio Saturno proprio nel vostro segno

colore: Amaranto

Enya, Amarantine