Torta banoffee, il dessert con caramella mou

Torta banoffee ovvero come usare tutto ma proprio tutto in cucina che abbia un gusto dolciastro e che sia ben radicato nella cultura popolare. Questa torta che viene dalla Gran Bretagna ruota intorno all’uso della nota caramella toffee tra gli ingredienti. La caramella è un dolce tipico della cultura anglosassone simile alla caramella al mou italiana a base di mandorle, noccioline, farina di cocco e cioccolato.

Nella ricetta del dessert la consistenza della caramella viene ricreata per far nascere un morbido ripieno coperto da panna e banane. La storia della torta banoffee risale agli anni ’70 ed è attribuita all’invenzione di Nigel Mackanzie e Ian Dowding, l’uno titolare e l’altro chef di un ristorante in Inghilterra nell’East Sussex. Il dolce è composto da una gustosa base di biscotti croccanti, ripieno di banana, da qui la denominazione banoffe, toffee e panna montata. Ecco la ricetta suggerita da uno dei blog di cucina della community di Giallo Zafferano.

Torta banoffee: la ricetta

Per gli ingredienti avete bisogno di: 300 gr biscotti secchi, 150 gr burro fuso, 1 banana grande, 200 ml panna fresca, zucchero a velo q.b. Per il toffee. 150 gr zucchero, 2 cucchiai acqua, 100 ml panna fresca.

Cominciamo dalla preparazione del caramello. In un pentolino fate scaldare i 150 gr di zucchero con i due cucchiai d’acqua. Lo zucchero si andrà a sciogliere, e dopo la fase liquida, diventerà più solido e del classico colore bruno. A questo punto aggiungete poco per volta la panna, che avrete fatto scaldare (ma non bollire). Amalgamatela tutta e fate cuocere ancora due minuti e avrete il vostro liquido toffee.

Preparate ora la base della torta. Macinate i biscotti fino a farli diventare farina e mescolateli al burro fuso. Premete la base su un fondo di tortiera e lasciate raffreddare. Poi spalmate il toffee sul fondo di biscotto, e sopra a questo adagiate le rondelle di banana. Montate la panna con un pò di zucchero a velo e ricoprite il tutto. Decorate la superficie con qualche scaglia di cioccolato o con qualche goccia di caramello. Riponete in frigo la banoffee pie per almeno un paio d’ore prima di servire. Buon appetito.